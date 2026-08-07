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Necrològiques del 8 d'agost del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

LEONISA MUÑOZ PÉREZ

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

LLUÍS COMALLONGA GORGUES

Ha mort als 92 anys.

NATIVIDAD MONTORO CALVET

Ha mort als 68 anys.

SÚRIA

MATILDE BARGAY VALL DE VILARAMO

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.

SANT JOAN

MONTSERRAT OLIVES SANTAMARIA

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

IGUALADA

EUGENIO CAMPILLO MULA

Ha mort als 50 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

ANASTASIO LUCAS MAMOLAR

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MONISTROL DE CALDERS

MARIA CARME PUIGMARTI PONSA

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Ha mort als 79 anys.

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