Necrològiques del 8 d'agost del 2026
Regió7
MANRESA
LEONISA MUÑOZ PÉREZ
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
LLUÍS COMALLONGA GORGUES
Ha mort als 92 anys.
NATIVIDAD MONTORO CALVET
Ha mort als 68 anys.
SÚRIA
MATILDE BARGAY VALL DE VILARAMO
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.
SANT JOAN
MONTSERRAT OLIVES SANTAMARIA
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
IGUALADA
EUGENIO CAMPILLO MULA
Ha mort als 50 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ANASTASIO LUCAS MAMOLAR
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MONISTROL DE CALDERS
MARIA CARME PUIGMARTI PONSA
Ha mort als 79 anys.
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