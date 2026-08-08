Necrològiques per al diumenge 9 d'agost del 2026
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Regió7
CASTELLBELL I EL VILAR
FELIP SERRA PARAREDA
Ha mort a l’edat de 92 anys. El funeral tindrà lloc aquest matí a les 10 al tanatori Bages Sud de Sant Vicenç de Castellet.
MANRESA
ANTONIA GARCÍA CORONADO
Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 a la sala Montserrat d’Àltima.
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