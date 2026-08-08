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Necrològiques per al diumenge 9 d'agost del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

CASTELLBELL I EL VILAR

FELIP SERRA PARAREDA

Ha mort a l’edat de 92 anys. El funeral tindrà lloc aquest matí a les 10 al tanatori Bages Sud de Sant Vicenç de Castellet.

MANRESA

ANTONIA GARCÍA CORONADO

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Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 a la sala Montserrat d’Àltima.

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