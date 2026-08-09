Necrològiques per al dilluns 10 d'agost del 2026
ARTÉS
PAPETA CORTÉS ALTARRIBA
Ha mort a l’edat de 100 anys. La cerimònia tindrà lloc a les 4 de la tarda a la parròquia de Santa Maria.
CARDONA
CARME BACARDIT JUBERÓ
Ha mort a l’edat de 89 anys. El funeral tindrà lloc a les 11 a la parròquia de Cardona.
MANRESA
XAVIER CAMPS RUIZ
Ha mort a l’edat de 68 anys. El funeral es farà a les 4 al Nou Tanatori Manresa.
SALLENT
JAUME COMELLAS BASTIDA
Ha mort a l’edat de 96 anys. El funeral es farà a la 1 al tanatori de Sallent.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
MIGUEL LÓPEZ GÓMEZ
Ha mort a l’edat de 79 anys. El funeral es farà a 2/4 d’1 al tanatori Bages Sud.
SÚRIA
ISABEL GÓMEZ RODRÍGUEZ
Ha mort a l’edat de 80 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 11 a la parròquia de Santa Bàrbara de Salipota.
BERGA
JOSEP VILA MARGINET
Ha mort a l’edat de 104 anys. La cerimònia tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Santa Eulàlia.
IGUALADA
FELIPA GONZÁLEZ LUDEÑA
Ha mort a l’edat de 72 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 9 a l’oratori de Funerària Anoia.
MARIA VAQUER ESTRANY
Ha mort a l’edat de 94 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 a l’oratori de funerària Anoia.
GUADALUPE ALONSO TOMÉ
Ha mort a l’edat de 81 anys. El funeral tindrà lloc aquesta tarda a 2/4 de 6 a l’oratori de Funerària Anoia.
VILANOVA DEL CAMÍ
JUANA GRADOS MÁRQUEZ
Ha mort a l’edat de 94 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a l’oratori de Funerària Anoia.
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