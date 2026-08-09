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Necrològiques per al dilluns 10 d'agost del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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ARTÉS

PAPETA CORTÉS ALTARRIBA

Ha mort a l’edat de 100 anys. La cerimònia tindrà lloc a les 4 de la tarda a la parròquia de Santa Maria.

CARDONA

CARME BACARDIT JUBERÓ

Ha mort a l’edat de 89 anys. El funeral tindrà lloc a les 11 a la parròquia de Cardona.

MANRESA

XAVIER CAMPS RUIZ

Ha mort a l’edat de 68 anys. El funeral es farà a les 4 al Nou Tanatori Manresa.

SALLENT

JAUME COMELLAS BASTIDA

Ha mort a l’edat de 96 anys. El funeral es farà a la 1 al tanatori de Sallent.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

MIGUEL LÓPEZ GÓMEZ

Ha mort a l’edat de 79 anys. El funeral es farà a 2/4 d’1 al tanatori Bages Sud.

SÚRIA

ISABEL GÓMEZ RODRÍGUEZ

Ha mort a l’edat de 80 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 11 a la parròquia de Santa Bàrbara de Salipota.

BERGA

JOSEP VILA MARGINET

Ha mort a l’edat de 104 anys. La cerimònia tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Santa Eulàlia.

IGUALADA

FELIPA GONZÁLEZ LUDEÑA

Ha mort a l’edat de 72 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 9 a l’oratori de Funerària Anoia.

MARIA VAQUER ESTRANY

Ha mort a l’edat de 94 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 a l’oratori de funerària Anoia.

GUADALUPE ALONSO TOMÉ

Ha mort a l’edat de 81 anys. El funeral tindrà lloc aquesta tarda a 2/4 de 6 a l’oratori de Funerària Anoia.

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VILANOVA DEL CAMÍ

JUANA GRADOS MÁRQUEZ

Ha mort a l’edat de 94 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a l’oratori de Funerària Anoia.

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