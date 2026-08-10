Necrològiques de l'11 d'agost de 2026
Regió7
MANRESA
DOLORS LÓPEZ MARTÍNEZ
Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.
MARIA ESTRUCH MORERA
Ha mort als 95 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, al tanatori nou.
NAVARCLES
JOSÉ DOMENE JIMÉNEZ
Ha mort als 72 anys. La vetlla és avui, de les 10 a la 1 del migdia, al tanatori Àltima.
SÚRIA
MANEL CLARET MARTINEZ
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.
ANGEL CAROL VILA
Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Bàrbara de Salipota.
MOIÀ
MERCEDES LARA RUIZ
Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
IGUALADA
DIONISIO GARCÍA MARTÍNEZ
Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
PASCUAL ROBLES MARTOS
Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
JORBA
JOSEP PALAU CARULLA
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Sant Pere.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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