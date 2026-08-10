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Necrològiques de l'11 d'agost de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

DOLORS LÓPEZ MARTÍNEZ

Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.

MARIA ESTRUCH MORERA

Ha mort als 95 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, al tanatori nou.

NAVARCLES

JOSÉ DOMENE JIMÉNEZ

Ha mort als 72 anys. La vetlla és avui, de les 10 a la 1 del migdia, al tanatori Àltima.

SÚRIA

MANEL CLARET MARTINEZ

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.

ANGEL CAROL VILA

Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Bàrbara de Salipota.

MOIÀ

MERCEDES LARA RUIZ

Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

IGUALADA

DIONISIO GARCÍA MARTÍNEZ

Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

PASCUAL ROBLES MARTOS

Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

JORBA

JOSEP PALAU CARULLA

Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Sant Pere.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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