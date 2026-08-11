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Necrològiques del 12 d'agost de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

ANGUSTIAS VELASCO IZQUIERDO

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.

FONOLLOSA

XAVIER MANAU BASTARDAS

Ha mort als 51 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou de Manresa.

BALSARENY

MIQUEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ

Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, al tanatori.

MOIÀ

JOAQUINA MURCIA MATEO

Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

CAPELLADES

EUSTAQUIA ARROYO MARTÍN

Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

JOSEP MARIA MAYANS PRATS

Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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