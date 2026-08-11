Necrològiques del 12 d'agost de 2026
Regió7
MANRESA
ANGUSTIAS VELASCO IZQUIERDO
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.
FONOLLOSA
XAVIER MANAU BASTARDAS
Ha mort als 51 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou de Manresa.
BALSARENY
MIQUEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ
Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, al tanatori.
MOIÀ
JOAQUINA MURCIA MATEO
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
CAPELLADES
EUSTAQUIA ARROYO MARTÍN
Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
JOSEP MARIA MAYANS PRATS
Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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