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Necrològiques del 13 d'agost de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

SANT VICENÇ DE CASTELLET

ANTÒNIA MARTÍ LLADÓ

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.

ARTÉS

JACINT ARISSA VERDAGUER

Ha mort als 78 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

IGUALADA

MARIA PILAR BUENO CANCIO

Ha mort als 66 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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