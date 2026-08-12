Necrològiques del 13 d'agost de 2026
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Regió7
Manresa
SANT VICENÇ DE CASTELLET
ANTÒNIA MARTÍ LLADÓ
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.
ARTÉS
JACINT ARISSA VERDAGUER
Ha mort als 78 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
IGUALADA
MARIA PILAR BUENO CANCIO
Ha mort als 66 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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