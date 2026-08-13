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Necrològiques del 14 d'agost de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

MIQUEL PINTÓ PERRAMÓN

Ha mort als 86 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

CARDONA

FLORENCIA DÍAZ GÓMEZ

Ha mort als 69 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia.

BERGA

DOLORES CASTILLO ORTEGA

Ha mort als 97 anys. El funeral és avui, a 1/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Eulàlia.

L’AMETLLA DE MEROLA

LOLITA MORA MARTÍNEZ

Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, a la parròquia.

BORREDÀ

JOSEP JURADO HERAS

Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia.

RUBIÓ

MARIA TERESA MAS PUJOL

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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