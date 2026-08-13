Necrològiques del 14 d'agost de 2026
Regió7
MANRESA
MIQUEL PINTÓ PERRAMÓN
Ha mort als 86 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
CARDONA
FLORENCIA DÍAZ GÓMEZ
Ha mort als 69 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia.
BERGA
DOLORES CASTILLO ORTEGA
Ha mort als 97 anys. El funeral és avui, a 1/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Eulàlia.
L’AMETLLA DE MEROLA
LOLITA MORA MARTÍNEZ
Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, a la parròquia.
BORREDÀ
JOSEP JURADO HERAS
Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia.
RUBIÓ
MARIA TERESA MAS PUJOL
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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