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Necrològiques del 15 d'agost de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

MARÍA GARCÍA HERMOSO

Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.

CAMPS (FONOLLOSA)

SALVADOR BARCONS SANTAEULÀRIA

Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou de Manresa.

SOLSONA

ANTONIO BOIX SERRA

Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la catedral.

IGUALADA

ANTONIO PEDROCHE DÍAZ

Ha mort als 73 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, a l’oratori de la funerària Anoia.

LA TORRE DE CLARAMUNT

TOMÁS MEDEL LÓPEZ

Ha mort als 59 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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