Necrològiques del 15 d'agost de 2026
Regió7
MANRESA
MARÍA GARCÍA HERMOSO
Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
CAMPS (FONOLLOSA)
SALVADOR BARCONS SANTAEULÀRIA
Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou de Manresa.
SOLSONA
ANTONIO BOIX SERRA
Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la catedral.
IGUALADA
ANTONIO PEDROCHE DÍAZ
Ha mort als 73 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, a l’oratori de la funerària Anoia.
LA TORRE DE CLARAMUNT
TOMÁS MEDEL LÓPEZ
Ha mort als 59 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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