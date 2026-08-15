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Necrològiques del 16 d'agost del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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MANRESA

TINA CASTELLANO DÍAZ

Ha mort a l’edat de 95 anys. La cerimònia se celebrarà aquest diumenge a les 11 h a la Sala Montserrat.

CARDONA

FRANCISCO LÓPEZ ÁVALOS

Ha mort als 78 anys. La cerimònia se celebrarà aquest diumenge a les 11.30 h a l’església de la Coromina.

IGUALADA

ANDRÉS PAREDES RODRÍGUEZ

Ha mort a l’edat de 79 anys. La cerimònia se celebrarà aquest diumenge a les 13 h a l’Oratori de Funerària Anoia.

LA SEU D'URGELL

ARLETTE PRIETO VAÑÓ

Ha mort a l’edat de 89 anys. La cerimònia se celebrarà aquest diumenge a les 11.30 h a la catedral.

ALP

MONTSERRAT MORERA ESTIVAL

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Ha mort. La cerimònia se celebrarà aquest diumenge a les 16.30 h a l’església de Sant Pere.

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