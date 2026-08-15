Necrològiques del 16 d'agost del 2026
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MANRESA
TINA CASTELLANO DÍAZ
Ha mort a l’edat de 95 anys. La cerimònia se celebrarà aquest diumenge a les 11 h a la Sala Montserrat.
CARDONA
FRANCISCO LÓPEZ ÁVALOS
Ha mort als 78 anys. La cerimònia se celebrarà aquest diumenge a les 11.30 h a l’església de la Coromina.
IGUALADA
ANDRÉS PAREDES RODRÍGUEZ
Ha mort a l’edat de 79 anys. La cerimònia se celebrarà aquest diumenge a les 13 h a l’Oratori de Funerària Anoia.
LA SEU D'URGELL
ARLETTE PRIETO VAÑÓ
Ha mort a l’edat de 89 anys. La cerimònia se celebrarà aquest diumenge a les 11.30 h a la catedral.
ALP
MONTSERRAT MORERA ESTIVAL
Ha mort. La cerimònia se celebrarà aquest diumenge a les 16.30 h a l’església de Sant Pere.
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