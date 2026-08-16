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Necrològiques del 17 d'agost del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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MANRESA

ROSA ROJAS EROLA

Ha mort a l’edat de 87 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 12 del migdia al Nou Tanatori Manresa.

NAVÀS

TERESA LÓPEZ REY

Ha mort a l’edat de 83 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 5 de la tarda al Tanatori.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

ANTONIO SANJUAN SANJUANES

Ha mort a l’edat de 98 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 4 de la tarda al tanatori Bages Sud.

IGUALADA

ELVIRA TALLÓ MORERA

Ha mort a l’edat de 69 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 5 de la tarda a la basílica de Santa Maria.

PIEDAD MARTOS LÓPEZ

Ha mort a l’edat de 98 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 9.30 h a la Llar del Sant Crist.

BERGA

PAU SOLER BUSQUETS

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Ha mort a l’edat de 96 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 6 de la tarda a l’església de Santa Eulàlia.

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