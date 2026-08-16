Necrològiques del 17 d'agost del 2026
MANRESA
ROSA ROJAS EROLA
Ha mort a l’edat de 87 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 12 del migdia al Nou Tanatori Manresa.
NAVÀS
TERESA LÓPEZ REY
Ha mort a l’edat de 83 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 5 de la tarda al Tanatori.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
ANTONIO SANJUAN SANJUANES
Ha mort a l’edat de 98 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 4 de la tarda al tanatori Bages Sud.
IGUALADA
ELVIRA TALLÓ MORERA
Ha mort a l’edat de 69 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 5 de la tarda a la basílica de Santa Maria.
PIEDAD MARTOS LÓPEZ
Ha mort a l’edat de 98 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 9.30 h a la Llar del Sant Crist.
BERGA
PAU SOLER BUSQUETS
Ha mort a l’edat de 96 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dilluns a les 6 de la tarda a l’església de Santa Eulàlia.
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