Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident mortal a ManresaPrimer esclafit al BagesEpisodi de plujaLaia FontAtac a sor LucíaFestes de Sant Roc
instagramlinkedin

Necrològiques del 18 d'agost de 2026

Necrològiques

Necrològiques

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

SANTPEDOR

LOLA MATEO MARTÍNEZ

Ha mort als 99 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’església de Sant Pere.

CARDONA

JOSÉ BONACHE MEDRANO

Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia.

AVINYÓ

JOAN COROMINAS ALEGRE

Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou de Manresa.

IGUALADA

JOAN ENRICH JOVÉ

Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la funerària Anoia.

FRANCINA CUATRECASAS BAGÀ

Ha mort als 73 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

PIEDAD BADIA ROVIRA

Ha mort als 86 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.

Notícies relacionades

Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
  2. L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar
  3. Una web ultracatòlica ataca sor Lucía aprofitant l’entrevista a la seva germana
  4. La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
  5. El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
  6. Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
  7. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'Entre l’excés de feina i el buit de la inacció hi ha un punt fèrtil: el de l’activitat amb sentit
  8. Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats

Necrològiques del 18 d'agost de 2026

Necrològiques del 18 d'agost de 2026

Macondo existeix

Macondo existeix

Els Moixiganguers es preparen per fer castells de 9 el diumenge de festa major

Els Moixiganguers es preparen per fer castells de 9 el diumenge de festa major

El CB Igualada fa de la continuïtat el seu segell indentitari

El CB Igualada fa de la continuïtat el seu segell indentitari

Com serà per dins la Fàbrica Nova de Manresa?

Com serà per dins la Fàbrica Nova de Manresa?

Prats de Lluçanès tanca l’Estiu Jove promovent l’activitat física i l’esperit artístic entre els joves

Prats de Lluçanès tanca l’Estiu Jove promovent l’activitat física i l’esperit artístic entre els joves

Es descarta el perill imminent de caiguda a la via de restes de la casa del carrer del Carme on s'ha esfondrat parcialment la teulada

Es descarta el perill imminent de caiguda a la via de restes de la casa del carrer del Carme on s'ha esfondrat parcialment la teulada

Nou tall aquest dimarts per finalitzar el reforç del paviment del Saclosa i el Cardenal Lluch de Manresa

Nou tall aquest dimarts per finalitzar el reforç del paviment del Saclosa i el Cardenal Lluch de Manresa
Tracking Pixel Contents