Necrològiques del 18 d'agost de 2026
Regió7
SANTPEDOR
LOLA MATEO MARTÍNEZ
Ha mort als 99 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’església de Sant Pere.
CARDONA
JOSÉ BONACHE MEDRANO
Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia.
AVINYÓ
JOAN COROMINAS ALEGRE
Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou de Manresa.
IGUALADA
JOAN ENRICH JOVÉ
Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la funerària Anoia.
FRANCINA CUATRECASAS BAGÀ
Ha mort als 73 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
PIEDAD BADIA ROVIRA
Ha mort als 86 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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