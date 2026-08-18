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Necrològiques del 19 d'agost de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

NAVÀS

ANTONIO LÓPEZ PORTILLO

Ha mort als 68 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, al tanatori.

CARDONA

RAMONA GARCÍA VILCHES

Ha mort als 95 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’església.

BERGA

JOAN SAFONT SABATA

Ha mort als 64 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’església de Santa Eulàlia.

IGUALADA

JAUME JORBA FIGUERAS

Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

L’ESPELT (ÒDENA)

MARIA BONELL BARBERAN

Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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