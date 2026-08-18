Necrològiques del 19 d'agost de 2026
Regió7
NAVÀS
ANTONIO LÓPEZ PORTILLO
Ha mort als 68 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, al tanatori.
CARDONA
RAMONA GARCÍA VILCHES
Ha mort als 95 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’església.
BERGA
JOAN SAFONT SABATA
Ha mort als 64 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’església de Santa Eulàlia.
IGUALADA
JAUME JORBA FIGUERAS
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
L’ESPELT (ÒDENA)
MARIA BONELL BARBERAN
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
Subscriu-te per seguir llegint
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Lluís Font, de la clínica veterinària Bestiari de Manresa: «Mullar el gos en excés també pot afavorir problemes de pell»
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- La sessió de fotos familiar que el xef Jordi Cruz ha fet a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar