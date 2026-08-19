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Necrològiques del 20 d'agost de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

VICENTE GORRETA ESQUIROL

Ha mort als 40 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

JAUME PUJOL GUIXÀ

Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.

ALFONSA CARMONA ORTEGA

Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.

RAMON CANELA MIQUEL

Ha mort als 69 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, al tanatori nou.

SOLEDAD GÓMEZ MURIEL

Ha mort als 73 anys. Sense cerimònia.

ARTÉS

JOSE VILAS CARNEIRO

Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

AVINYÓ

JOSEFA VALERO ANCHUSTEGUI

Ha mort als 94 anys. Sense cerimònia.

BERGA

CONXITA SERRA ESTRUCH

Ha mort als 95 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Santa Eulàlia.

MONTSERRAT JUNCOSA VALL

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori Ferran.

SOLSONA

PALMIRA TORT VILASECA

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la catedral.

IGUALADA

JOSEP PÉREZ MARTÍNEZ

Ha mort als 73 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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