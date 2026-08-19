Necrològiques del 20 d'agost de 2026
Regió7
MANRESA
VICENTE GORRETA ESQUIROL
Ha mort als 40 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
JAUME PUJOL GUIXÀ
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.
ALFONSA CARMONA ORTEGA
Ha mort als 93 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
RAMON CANELA MIQUEL
Ha mort als 69 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, al tanatori nou.
SOLEDAD GÓMEZ MURIEL
Ha mort als 73 anys. Sense cerimònia.
ARTÉS
JOSE VILAS CARNEIRO
Ha mort als 84 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
AVINYÓ
JOSEFA VALERO ANCHUSTEGUI
Ha mort als 94 anys. Sense cerimònia.
BERGA
CONXITA SERRA ESTRUCH
Ha mort als 95 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Santa Eulàlia.
MONTSERRAT JUNCOSA VALL
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori Ferran.
SOLSONA
PALMIRA TORT VILASECA
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la catedral.
IGUALADA
JOSEP PÉREZ MARTÍNEZ
Ha mort als 73 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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