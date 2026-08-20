Necrològiques del 21 d'agost de 2026
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Regió7
Manresa
MANRESA
MIGUEL FALLA MORENO
Ha mort als 70 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.
PERE CAMPS ESTEFANELL
Ha mort als 98 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
NAVÀS
ROSENDO GRIERA LLADO
Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
JORBA
TON ARIBAU MORERA
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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