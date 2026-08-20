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Necrològiques del 21 d'agost de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

MIGUEL FALLA MORENO

Ha mort als 70 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.

PERE CAMPS ESTEFANELL

Ha mort als 98 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.

NAVÀS

ROSENDO GRIERA LLADO

Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

JORBA

TON ARIBAU MORERA

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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