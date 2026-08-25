Necrològiques del 26 d'agost de 2026
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Regió7
Manresa
MANRESA
LLUÍS ESCUDÉ FERRER
Ha mort als 83 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.
MICAELA GOMERA CALABRIA
Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
MOIÀ
BALTASAR FONTS BARRACHINA
Ha mort als 63 anys. Sense cerimònia.
MONTMAJOR
DOLORS PIJOAN AYMERICH
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Correà.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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