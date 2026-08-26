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Necrològiques del 27 d'agost de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

MARC LLORENTE CARRASCOSA

Ha mort als 39 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.

CARME FOIXENCH SOLÉ

Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.

JOSEP NOVELLAS COROMINAS

Ha mort als 19 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora.

SANTPEDOR

MARCEL·LÍ CELLA PIQUÉ

Ha mort als 83 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Pere.

SOLSONA

ROSA CASANOVAS RUAIX

Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la catedral.

IGUALADA

DANI RODRÍGUEZ PERALTA

Ha mort als 19 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 12 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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