Necrològiques del 27 d'agost de 2026
Regió7
MANRESA
MARC LLORENTE CARRASCOSA
Ha mort als 39 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
CARME FOIXENCH SOLÉ
Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.
JOSEP NOVELLAS COROMINAS
Ha mort als 19 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora.
SANTPEDOR
MARCEL·LÍ CELLA PIQUÉ
Ha mort als 83 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Pere.
SOLSONA
ROSA CASANOVAS RUAIX
Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a la catedral.
IGUALADA
DANI RODRÍGUEZ PERALTA
Ha mort als 19 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 12 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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