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Necrològiques del 28 d'agost de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

JOSEFA PUIGREDON GARRIGASAIT

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al tanatori nou.

JOSEP CANO MARTÍNEZ

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.

JUAN FLORES FLORES

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, al tanatori nou de Manresa.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

JAVIER GÓMEZ AGUILERA

Ha mort als 50 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori Bages-Sud.

ROSA GRACIA SANS

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’església.

SOLSONA

JOSEP REY FARRÉ

Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la catedral.

IGUALADA

JUSTA GARCÍA ROMERO

Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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