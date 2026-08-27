Necrològiques del 28 d'agost de 2026
Regió7
MANRESA
JOSEFA PUIGREDON GARRIGASAIT
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, al tanatori nou.
JOSEP CANO MARTÍNEZ
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
JUAN FLORES FLORES
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, al tanatori nou de Manresa.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
JAVIER GÓMEZ AGUILERA
Ha mort als 50 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori Bages-Sud.
ROSA GRACIA SANS
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’església.
SOLSONA
JOSEP REY FARRÉ
Ha mort als 85 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la catedral.
IGUALADA
JUSTA GARCÍA ROMERO
Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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