Necrològiques del 29 d'agost de 2026
Regió7
MANRESA
JOSEP CASASAMPERA SUÁREZ
Ha mort als 72 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
OSCAR ELENO AGUDO
Ha mort als 49 anys. El funeral és avui, a 3/4 de 12 del matí, al tanatori Bages Sud.
NAVARCLES
PLÁCIDO LUÍS TORRES VAL
Ha mort als 83 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 2 del migdia, a l’església.
CASTELLFOLLIT DEL BOIX
RAFAELA PONS CARDONA
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’església.
BERGA
JOSEP FUSTER TORNÉ
Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Santa Eulàlia.
IGUALADA
JOSEP MARIA RIBA BOSCH
Ha mort als 96 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la basílica de Santa Maria.
PLÁCIDO GONZÁLEZ HINOJO
Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la funerària Anoia.
CARMEN CLAVERO MILIAN
Ha mort als 96 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
JOAQUÍN GARCÍA CABELLO
Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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