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Necrològiques del 29 d'agost de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

JOSEP CASASAMPERA SUÁREZ

Ha mort als 72 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, al tanatori nou.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

OSCAR ELENO AGUDO

Ha mort als 49 anys. El funeral és avui, a 3/4 de 12 del matí, al tanatori Bages Sud.

NAVARCLES

PLÁCIDO LUÍS TORRES VAL

Ha mort als 83 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 2 del migdia, a l’església.

CASTELLFOLLIT DEL BOIX

RAFAELA PONS CARDONA

Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda, a l’església.

BERGA

JOSEP FUSTER TORNÉ

Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Santa Eulàlia.

IGUALADA

JOSEP MARIA RIBA BOSCH

Ha mort als 96 anys. El funeral és avui, a les 10 del matí, a la basílica de Santa Maria.

PLÁCIDO GONZÁLEZ HINOJO

Ha mort als 80 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la funerària Anoia.

CARMEN CLAVERO MILIAN

Ha mort als 96 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

JOAQUÍN GARCÍA CABELLO

Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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