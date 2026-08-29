Necrològiques del 30 d'agost de 2026
Necrològiques per aquest diumenge 30 d'agost
MANRESA
ANTONIA PEÑA CHECA. Ha mort a l’edat de 84 anys el funeral en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a la una al Nou Tanatori de Manresa.
BORREDÀ
MIQUEL VILARDELL BOSCH. Ha mort a l’edat de 95 anys. El funeral en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a dos quarts d’onze del matí a l’església parroquial de Borredà .
VILANOVA DEL CAMÍ
ROSA SOLER FERRER. Ha mort a l’edat de 94 anys. El funeral en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a dos quarts de dotze del matí a l’Oratori de Funerària Anoia.
QUITERIA SÁNCHEZ RUIZ. Ha mort a l’edat de 66 anys. El funeral en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a les nou del matí a l’Oratori de Funerària Anoia.
IGUALADA
RENATA VERDÉS WOLUKANIS. Ha mort a l’edat de 61 anys. El funeral en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a les deu del matí a la Basílica de Santa Maria.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
JOAN FÍGOLS VINYOLAS. Ha mort a l’edat de 82 anys el funeral en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a dos quarts de cinc de la tarda a l’església de Sant Vicenç.
SANT FRUITÓS DE BAGES
MARCELÍ SERRA AMBRÓS. Ha mort a l’edat de 86 anys el funeral en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a dos quarts de dotze al Nou Tanatori de Manresa.
SANT JOAN DE VILATORRADA
M. DOLORES MENAGE CANTOS. Ha mort a l’edat de 72 anys el funeral en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui a les dotze al Nou Tanatori de Manresa.
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