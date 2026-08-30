Necrològiques del 31 d'agost del 2026
Necrològiques d'aquest dilluns 31 d'agost del 2026
GIRONELLA
ADRIÀ BONET BADIA. ha mort a l’edat de 78 anys. El seu funeral se celebrarà avui a 2/4 d'11 a l’església parroquial de Gironella.
SOLSONA
GREGORI SÀNCHEZ HERNÀNDEZ. ha mort a l’edat de 86 anys. El seu funeral se celebrarà avui a 2/4 de 6 de la tarda a la catedral de Solsona.
SALDES
PAQUITA PERARNAU FLORES. ha mort als 72 anys. El seu funeral se celebrarà avui a les 17 hores de la tarda a la parròquia de Saldes.
SANTA MARIA DE MERLÈS
MARIA GRÀCIA PLANAS SANTACREU. ha mort a l’edat de 98 anys. El seu funeral se celebrarà avui a les 10 hores a la parròquia.
IGUALADA
NIEVES SÀNCHEZ PODEROSO. ha mort a l’edat de 99 anys. El seu funeral se celebrarà avui a les 10 hores a l’església de Fàtima.
EL PONT DE VILOMARA
ISIDRE CASASAYAS BROSA. ha mort a l’edat de 94 anys. El seu funeral se celebrarà avui a les 11 del matí a l’església parroquial del Pont de Vilomara.
MANRESA
ANTONIA TERRADELLAS MASCARELLA. ha mort a l’edat de 96 anys. El seu funeral se celebrarà avui a les 11 del matí al Nou Tanatori.
MONISTROL DE MONTSERRAT
JOSÉ SÁNCHEZ GUTIÉRREZ. ha mort a l’edat de 81 anys. El seu funeral se celebrarà avui a les 12 del matí al Nou Tanatori de Manresa.
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