Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Festa Major de ManresaEspectacle de dronsPregóObres de la Seu a MadridPlans cap de setmana
instagramlinkedin

Necrològiques del 31 d'agost del 2026

Necrològiques d'aquest dilluns 31 d'agost del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

GIRONELLA

ADRIÀ BONET BADIA. ha mort a l’edat de 78 anys. El seu funeral se celebrarà avui a 2/4 d'11 a l’església parroquial de Gironella.

SOLSONA

GREGORI SÀNCHEZ HERNÀNDEZ. ha mort a l’edat de 86 anys. El seu funeral se celebrarà avui a 2/4 de 6 de la tarda a la catedral de Solsona.

SALDES

PAQUITA PERARNAU FLORES. ha mort als 72 anys. El seu funeral se celebrarà avui a les 17 hores de la tarda a la parròquia de Saldes.

SANTA MARIA DE MERLÈS

MARIA GRÀCIA PLANAS SANTACREU. ha mort a l’edat de 98 anys. El seu funeral se celebrarà avui a les 10 hores a la parròquia.

IGUALADA

NIEVES SÀNCHEZ PODEROSO. ha mort a l’edat de 99 anys. El seu funeral se celebrarà avui a les 10 hores a l’església de Fàtima.

EL PONT DE VILOMARA

ISIDRE CASASAYAS BROSA. ha mort a l’edat de 94 anys. El seu funeral se celebrarà avui a les 11 del matí a l’església parroquial del Pont de Vilomara.

MANRESA

ANTONIA TERRADELLAS MASCARELLA. ha mort a l’edat de 96 anys. El seu funeral se celebrarà avui a les 11 del matí al Nou Tanatori.

Notícies relacionades

MONISTROL DE MONTSERRAT

JOSÉ SÁNCHEZ GUTIÉRREZ. ha mort a l’edat de 81 anys. El seu funeral se celebrarà avui a les 12 del matí al Nou Tanatori de Manresa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents