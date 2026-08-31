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Necrològiques de l'1 de setembre de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

JORDI COTS CALSINA

Ha mort als 73 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.

Jordi Cots Calsina

Jordi Cots Calsina / RG7

Jordi Cots Calsina

Jordi Cots Calsina / RG7

CARME ROCA BADIA

Ha mort als 86 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, al tanatori nou.

MARUJA SEGURA SORIANO

Maruja Segura Soriano

Maruja Segura Soriano / RG7

SANT VICENÇ DE CASTELLET

JOSEP MARIA NETO MARTORI

Ha mort als 54 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Bages Sud.

SALELLES

M. ÀNGELS BASIANA OBRADORS

M. Àngels Basiana Obradors

M. Àngels Basiana Obradors / RG7

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

JOSÉ LARA VARGAS

Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia.

IGUALADA

BERNABEA NEILA BLÁZQUEZ

Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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