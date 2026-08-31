Necrològiques de l'1 de setembre de 2026
Regió7
MANRESA
JORDI COTS CALSINA
Ha mort als 73 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori nou.
CARME ROCA BADIA
Ha mort als 86 anys. El funeral és avui, a la 1 del migdia, al tanatori nou.
MARUJA SEGURA SORIANO
SANT VICENÇ DE CASTELLET
JOSEP MARIA NETO MARTORI
Ha mort als 54 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Bages Sud.
SALELLES
M. ÀNGELS BASIANA OBRADORS
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
JOSÉ LARA VARGAS
Ha mort als 87 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia.
IGUALADA
BERNABEA NEILA BLÁZQUEZ
Ha mort als 77 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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