Necrològiques del 2 de setembre del 2026
Regió7
MANRESA
MARIA SEGURA SORIANO
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
ROSA ROVIRA BOSCH
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
JOAN MUÑOZ LÓPEZ
Ha mort als 67 anys. Rebrà sepultura avui, a les 10 del matí, al cementiri de Manresa.
JOAN GRIFE GARRIGA
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la Sala Montserrat d’Àltima.
DIEGO BELMONTE TORRES
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la Sala Montserrat d’Àltima.
BERGA
MIQUEL FARRÀS FARRÀS
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
OLGA OÑOS FERRER
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ÀNGEL BUENO LUNA
Ha mort als 38 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 9 del matí, al crematori d’Igualada.
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