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Necrològiques del 2 de setembre del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

MARIA SEGURA SORIANO

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

ROSA ROVIRA BOSCH

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

JOAN MUÑOZ LÓPEZ

Ha mort als 67 anys. Rebrà sepultura avui, a les 10 del matí, al cementiri de Manresa.

JOAN GRIFE GARRIGA

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la Sala Montserrat d’Àltima.

DIEGO BELMONTE TORRES

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la Sala Montserrat d’Àltima.

BERGA

MIQUEL FARRÀS FARRÀS

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

OLGA OÑOS FERRER

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

ÀNGEL BUENO LUNA

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Ha mort als 38 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 9 del matí, al crematori d’Igualada.

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