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Necrològiques del 3 de setembre del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

TERESA GOLET MURO

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

PUIGCERDÀ

LUIS FERNÁNDEZ CUELLAR

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Maria de Puigcerdà.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

JUAN RAMOS MARÍN

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Guardiola de Berguedà.

IGUALADA

JUAN PÉREZ PÉREZ

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Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del matí, a la Llar del Sant Crist d’Igualada.

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