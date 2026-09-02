Necrològiques del 3 de setembre del 2026
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Regió7
MANRESA
TERESA GOLET MURO
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
PUIGCERDÀ
LUIS FERNÁNDEZ CUELLAR
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’església Santa Maria de Puigcerdà.
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
JUAN RAMOS MARÍN
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Guardiola de Berguedà.
IGUALADA
JUAN PÉREZ PÉREZ
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del matí, a la Llar del Sant Crist d’Igualada.
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