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Necrològiques del 4 de setembre del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

CASTELLNOU DE BAGES

CARLES VILAJOSANA AROCAS

Ha mort als 45 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

MANRESA

TERESA JUBERÓ COSTA

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Crist Rei.

FRANCESC BONJORN SANGRA

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.

ARTÉS

PILAR FREIXA CIRERA

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori d’Artés.

BERGA

LÍDIA CAMPRUBÍ MAGEM

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

FRANCISCA ROCA VILAREGUT

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Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

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