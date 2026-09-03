Necrològiques del 4 de setembre del 2026
Regió7
CASTELLNOU DE BAGES
CARLES VILAJOSANA AROCAS
Ha mort als 45 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
MANRESA
TERESA JUBERÓ COSTA
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Crist Rei.
FRANCESC BONJORN SANGRA
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.
ARTÉS
PILAR FREIXA CIRERA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori d’Artés.
BERGA
LÍDIA CAMPRUBÍ MAGEM
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
FRANCISCA ROCA VILAREGUT
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- Les dues principals hipòtesis de la policia sobre el crim de Carles Vilajosana
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya i carrega contra els discursos 'd'odi
- Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia
- L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal