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Necrològiques del 5 de setembre del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

MARIANO VALDERRAMA JIMENEZ

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

CARME CODINA COLETAS

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 1 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

SANTPEDOR

CONCHI CLAUS MUÑOZ

Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

SÚRIA

JUANMA ESTEBAN MENDEZ

Ha mort als 55 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 7 de la tarda, al tanatori de Súria.

LA POBLA DE LILLET

LLUÍS ROLDAN TIMONET

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Pobla de Lillet.

IGUALADA

PAU GUINART SOLE

Ha mort als 101 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARIA FIGUERAS CASTELLVÍ

Ha mort als 101 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CRISTÓBAL OLMO CASTILLO

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