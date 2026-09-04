Necrològiques del 5 de setembre del 2026
Regió7
MANRESA
MARIANO VALDERRAMA JIMENEZ
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
CARME CODINA COLETAS
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 1 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
SANTPEDOR
CONCHI CLAUS MUÑOZ
Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
SÚRIA
JUANMA ESTEBAN MENDEZ
Ha mort als 55 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 7 de la tarda, al tanatori de Súria.
LA POBLA DE LILLET
LLUÍS ROLDAN TIMONET
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Pobla de Lillet.
IGUALADA
PAU GUINART SOLE
Ha mort als 101 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA FIGUERAS CASTELLVÍ
Ha mort als 101 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CRISTÓBAL OLMO CASTILLO
Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
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