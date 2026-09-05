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Necrològiques del 6 de setembre

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

FRANCESC IZQUIERDO FABREGAS.

Ha mort als 90 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge, a les 11 del matí, al Nou Tanatori de Manresa.

MARIA GLÒRIA JULIÀ RIUS.

Ha mort als 67 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge, a les 10 del matí, al Nou Tanatori de Manresa.

MARÍA MORENO TOLEDO.

Ha mort als 83 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge, a les 3/4 d’una del migdia al Nou Tanatori de Manresa.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

MANUEL MUÑOZ PÉREZ.

Ha mort als 81 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge, a les 10 del matí, al Tanatori Bages Sud.

ÀNGEL COMPANY ESCALADA.

Ha mort als 77 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge, a les 12 del migdia, al Tanatori Bages Sud.

IGUALADA

RAFEL SERRAS MORA.

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Ha mort als 75 anys.

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