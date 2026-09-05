Necrològiques del 6 de setembre
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Regió7
MANRESA
FRANCESC IZQUIERDO FABREGAS.
Ha mort als 90 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge, a les 11 del matí, al Nou Tanatori de Manresa.
MARIA GLÒRIA JULIÀ RIUS.
Ha mort als 67 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge, a les 10 del matí, al Nou Tanatori de Manresa.
MARÍA MORENO TOLEDO.
Ha mort als 83 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge, a les 3/4 d’una del migdia al Nou Tanatori de Manresa.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
MANUEL MUÑOZ PÉREZ.
Ha mort als 81 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge, a les 10 del matí, al Tanatori Bages Sud.
ÀNGEL COMPANY ESCALADA.
Ha mort als 77 anys. El funeral se celebrarà aquest diumenge, a les 12 del migdia, al Tanatori Bages Sud.
IGUALADA
RAFEL SERRAS MORA.
Ha mort als 75 anys.
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