Necrològiques del 7 de setembre
Regió7
SANTPEDOR
MARIA CERVANTES GONZÁLEZ.
Ha mort als 69 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Santpedor.
FRANCISCA CARDONA SUADES.
Ha mort als 85 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a les 11 del matí, a la Parròquia de Sant Pere.
SALLENT
CATALINA BALLESTEROS DÍAZ.
Ha mort als 90 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori de Sallent.
ARTÉS
ANTONIO CERVANTES BELMONTE.
Ha mort als 70 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Santa Maria.
BAGÀ
LOURDES LLOBET GARCÍA.
Ha mort als 65 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a les 5 de la tarda a la parròquia de Bagà.
SOLSONA
SALUT ESTEVE SEGARRA.
Ha mort als 96 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a les 11 del matí, a la Catedral.
IGUALADA
ROSER GORDO GARCIA.
Ha mort als 82 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a les 10 del matí, a l’oratori de Funerària Anoia.
DANIEL FERRER RIUS.
Ha mort als 88 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a les 11 del matí, a l’oratori de Funerària Anoia.
CAPELLADES
JOSEP LÓPEZ VIA.
Ha mort als 97 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a 2/4 de 5, a la parròquia de Sta. Maria de Capellades.
BELLVER DE CERDANYA
DOLORS MEYA RAVETLLAT.
Ha mort als 93 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a 2/4 de 6, a Santa Maria de Talló
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