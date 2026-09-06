Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sor Lucía CaramSeatCrim a ManresaPlans cap de setmanaAlerta per calorNova discoteca a Manreas
instagramlinkedin

Necrològiques del 7 de setembre

Necrològiques

Necrològiques

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

SANTPEDOR

MARIA CERVANTES GONZÁLEZ.

Ha mort als 69 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Santpedor.

FRANCISCA CARDONA SUADES.

Ha mort als 85 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a les 11 del matí, a la Parròquia de Sant Pere.

SALLENT

CATALINA BALLESTEROS DÍAZ.

Ha mort als 90 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori de Sallent.

ARTÉS

ANTONIO CERVANTES BELMONTE.

Ha mort als 70 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Santa Maria.

BAGÀ

LOURDES LLOBET GARCÍA.

Ha mort als 65 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a les 5 de la tarda a la parròquia de Bagà.

SOLSONA

SALUT ESTEVE SEGARRA.

Ha mort als 96 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a les 11 del matí, a la Catedral.

IGUALADA

ROSER GORDO GARCIA.

Ha mort als 82 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a les 10 del matí, a l’oratori de Funerària Anoia.

DANIEL FERRER RIUS.

Ha mort als 88 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a les 11 del matí, a l’oratori de Funerària Anoia.

CAPELLADES

JOSEP LÓPEZ VIA.

Ha mort als 97 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a 2/4 de 5, a la parròquia de Sta. Maria de Capellades.

BELLVER DE CERDANYA

DOLORS MEYA RAVETLLAT.

Notícies relacionades

Ha mort als 93 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns, a 2/4 de 6, a Santa Maria de Talló

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mestra del Bages que va ensenyar a llegir el seu avi (abans d’entrar el Govern)
  2. Marc Miravitlles, pneumòleg: 'Ningú s’atreviria a beure aigua bruta, no obstant cada dia respirem aire brut
  3. Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules
  4. Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa
  5. Sor Lucía Caram: 'No m'avergonyiré mai de tenir un banc d'aliments ni de donar oportunitats de formació i inserció
  6. Albert López i Marisol Hosta, guanyadors del Joc de Cartes amb La cuina d'en Tikus
  7. L'expilot Toni Elías plora la mort de Carles Vilajosana: 'Deixa un buit impossible d’omplir
  8. La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui

Necrològiques del 7 de setembre

Necrològiques del 7 de setembre

El Suprem anul·la la negativa del Govern a indultar un condemnat a dos anys i un dia per assetjament sexual

El Suprem anul·la la negativa del Govern a indultar un condemnat a dos anys i un dia per assetjament sexual

El CE Manresa arrenca disparat a Segona RFEF amb una golejada al camp de l'Arnedo (1-4)

El CE Manresa arrenca disparat a Segona RFEF amb una golejada al camp de l'Arnedo (1-4)

Jubilar-se abans dels 40? Sí, és possible: així ho han aconseguit Alan i Katie!

Jubilar-se abans dels 40? Sí, és possible: així ho han aconseguit Alan i Katie!

La Festa Major de Viladordis es converteix en la "més participada i amb més novetats" dels darrers anys

La Festa Major de Viladordis es converteix en la "més participada i amb més novetats" dels darrers anys

Mor el cantant Craig Douglas, l’estrella que va regnar en el pop britànic abans dels Beatles

Mor el cantant Craig Douglas, l’estrella que va regnar en el pop britànic abans dels Beatles

Ho confirma el Meteocat: l’agost s’ha posicionat com el mes més càlid registrat a Catalunya

Ho confirma el Meteocat: l’agost s’ha posicionat com el mes més càlid registrat a Catalunya

Vermut popular de la festa major de Viladordis

Vermut popular de la festa major de Viladordis
Tracking Pixel Contents