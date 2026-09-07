Necrològiques del 8 de setembre del 2026
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Regió7
GIRONELLA
DOLORS OVIEDO RIOS
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Gironella.
MONTVÍ DE BAIX-MOIÀ
JESÚS NEIRA PRIETO
Ha mort als 65 anys.
IGUALADA
ISIDRO DÍEZ LÓPEZ
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ANA LEIVA CALVO
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JOSÉ MEDINA JIMÉNEZ
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
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