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Necrològiques del 8 de setembre del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

GIRONELLA

DOLORS OVIEDO RIOS

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Gironella.

MONTVÍ DE BAIX-MOIÀ

JESÚS NEIRA PRIETO

Ha mort als 65 anys.

IGUALADA

ISIDRO DÍEZ LÓPEZ

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

ANA LEIVA CALVO

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JOSÉ MEDINA JIMÉNEZ

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Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

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