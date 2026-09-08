Necrològiques del 9 de setembre del 2026
Regió7
MANRESA
ANTONIO MARTÍNEZ RUBIO
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.
CONXITA SIVILA PIQUE
Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
EL PONT DE VILOMARA
DULY MERCADER POLO
Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Magdalena del Pont de Vilomara.
SÚRIA
JOSEP FERNÁNDEZ ROS
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori de Súria.
BERGA
ANTONIO ARÉVALO MANSO
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
ROCÍO BAS POMBERO
Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Eloi.
REGINA FERRER SOLÀ
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
VALLBONA D’ANOIA
CECÍLIA GARCÍA CUADRADO
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Vallbona d’Anoia.
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