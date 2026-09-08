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Necrològiques del 9 de setembre del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

ANTONIO MARTÍNEZ RUBIO

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat d’Àltima.

CONXITA SIVILA PIQUE

Ha mort als 69 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

EL PONT DE VILOMARA

DULY MERCADER POLO

Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Magdalena del Pont de Vilomara.

SÚRIA

JOSEP FERNÁNDEZ ROS

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori de Súria.

BERGA

ANTONIO ARÉVALO MANSO

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

ROCÍO BAS POMBERO

Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Eloi.

REGINA FERRER SOLÀ

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

VALLBONA D’ANOIA

CECÍLIA GARCÍA CUADRADO

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Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Vallbona d’Anoia.

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