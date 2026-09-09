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Necrològiques del 10 de setembre del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

AVINYÓ

JOAN GRANERS BRUCH

Ha mort la 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Joan.

BALSARENY

JUAN DE DIOS RAMOS CAMPILLO

Ha mort als 74 anys.

SANTPEDOR

CARME TUGUES MIRALLES

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Àltima de Santpedor.

IGUALADA

MIGUEL ARJONA JIMÉNEZ

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Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

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