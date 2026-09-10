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Necrològiques de l'11 de setembre del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

ARTÉS

RAMON SERRA PORTET

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

SANTPEDOR

ANITA GALL DUARRI

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Pere.

SOLSONA

MIQUEL SOLER GRATACÒS

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.

LA SEU D’URGELL

RAMON GALÍ GABRIEL

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a la catedral de la Seu d’Urgell.

BERGA

FELISA SIMON ROTLLAN

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Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 11 de matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

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Necrològiques de l'11 de setembre del 2026

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