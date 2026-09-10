Necrològiques de l'11 de setembre del 2026
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Regió7
Manresa
ARTÉS
RAMON SERRA PORTET
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
SANTPEDOR
ANITA GALL DUARRI
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Pere.
SOLSONA
MIQUEL SOLER GRATACÒS
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.
LA SEU D’URGELL
RAMON GALÍ GABRIEL
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a la catedral de la Seu d’Urgell.
BERGA
FELISA SIMON ROTLLAN
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 11 de matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
Subscriu-te per seguir llegint
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Sanitat de la Comunitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la jove Marta Pérez, nascuda a Cardona
- No sento pressió per ser el nebot del Nandu Jubany; la pressió me la poso jo mateix
- L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: 'La seva manera de fer l'ha convertit en un referent
- Sílvia Cubo Pons serà la candidata a Manresa d'Aliança Catalana a les municipals del 2027
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- Un temporal molt irregular deixa més de 50 litres a punts del Berguedà i del Ripollès
- Llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als altres dos menors detinguts per l'apunyalament mortal de Manresa