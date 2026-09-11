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Necrològiques del dissabte 12 de setembre del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

LAURA GÓMEZ LORENTE

Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 al Nou Tanatori Manresa.

ANTONI CORRONS VILÀ

Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 5 al Nou Tanatori Manresa.

MONISTROL DE CALDERS

JOSE MARIA SOLÉ JOSÉ

Ha mort a l’edat de 60 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 al Nou Tanatori Manresa

IGUALADA

ANITA CLEMENTE OLIVER

Ha mort a l’edat de 97 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a l’oratori de Funerària Anoia.

MARIA PRAT PEÑA

Ha mort a l’edat de 91 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 a l’oratori de Funerària Anoia.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

GABRIEL VIDAL SENDRA

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Ha mort a l’edat de 83 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 12 del migdia a l’església de Santa Margarida de Montbui.

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