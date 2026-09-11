Necrològiques del dissabte 12 de setembre del 2026
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Regió7
MANRESA
LAURA GÓMEZ LORENTE
Ha mort a l’edat de 92 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 al Nou Tanatori Manresa.
ANTONI CORRONS VILÀ
Ha mort a l’edat de 88 anys. La cerimònia tindrà lloc aquesta tarda a les 5 al Nou Tanatori Manresa.
MONISTROL DE CALDERS
JOSE MARIA SOLÉ JOSÉ
Ha mort a l’edat de 60 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest migdia a les 12 al Nou Tanatori Manresa
IGUALADA
ANITA CLEMENTE OLIVER
Ha mort a l’edat de 97 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a l’oratori de Funerària Anoia.
MARIA PRAT PEÑA
Ha mort a l’edat de 91 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 11 a l’oratori de Funerària Anoia.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
GABRIEL VIDAL SENDRA
Ha mort a l’edat de 83 anys. La cerimònia tindrà lloc avui a les 12 del migdia a l’església de Santa Margarida de Montbui.
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