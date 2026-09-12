Necrològiques del diumenge 13 de setembre de 2026
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Regió7
Manresa
Manresa
TERESA MARTÍ HOMS
Ha mort als 97 anys. La cerimònia de comiat és avui, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Josep.
El Pont de Vilomara
ELOISA RODRÍGUEZ LLAMAS
Ha mort als 77 anys. La cerimònia de comiat és avui, a 2/4 de 2 del migdia, al Nou Tanatori Manresa.
Sallent
MANUEL ARCOS GARCÍA
Ha mort als 51 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 11 del matí, al tanatori del municipi.
Santpedor
MARCEL·LÍ SOLER ESPARBÉ
Ha mort als 82 anys. L’enterrament serà avui, a 3/4 d’1 del migdia, al cementiri de Santpedor.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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