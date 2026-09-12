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Necrològiques del diumenge 13 de setembre de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

Manresa

TERESA MARTÍ HOMS

Ha mort als 97 anys. La cerimònia de comiat és avui, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Josep.

El Pont de Vilomara

ELOISA RODRÍGUEZ LLAMAS

Ha mort als 77 anys. La cerimònia de comiat és avui, a 2/4 de 2 del migdia, al Nou Tanatori Manresa.

Sallent

MANUEL ARCOS GARCÍA

Ha mort als 51 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 11 del matí, al tanatori del municipi.

Santpedor

MARCEL·LÍ SOLER ESPARBÉ

Ha mort als 82 anys. L’enterrament serà avui, a 3/4 d’1 del migdia, al cementiri de Santpedor.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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