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Necrològiques del dilluns 14 de setembre de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

Berga

ANA MORA MARÍN

Ha mort als 95 anys. La cerimònia de comiat és avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Santa Eulàlia.

Igualada

MARTÍ MAGEM PARÉS

Ha mort als 80 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 10 del matí, a l’Oratori de Funerària Anoia.

La Seu d’Urgell

CARLOS MARTÍNEZ JIMÉNEZ

Ha mort als 96 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Santa Magdalena.

Sallent

RAFA ANTONIO ICAZA SAN VICENTE

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Ha mort als 39 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 11 del matí, al Tanatori de Sallent.

Rafa Icaza

Rafa Icaza / R7

Rafa Icaza

Rafa Icaza / R7

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