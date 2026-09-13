Necrològiques del dilluns 14 de setembre de 2026
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Regió7
Manresa
Berga
ANA MORA MARÍN
Ha mort als 95 anys. La cerimònia de comiat és avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Santa Eulàlia.
Igualada
MARTÍ MAGEM PARÉS
Ha mort als 80 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 10 del matí, a l’Oratori de Funerària Anoia.
La Seu d’Urgell
CARLOS MARTÍNEZ JIMÉNEZ
Ha mort als 96 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Santa Magdalena.
Sallent
RAFA ANTONIO ICAZA SAN VICENTE
Ha mort als 39 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 11 del matí, al Tanatori de Sallent.
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