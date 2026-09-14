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Necrològiques del 15 de setembre del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

ANTONIA SUBIRANA NICOLAU

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

DAVID SUÀREZ TORRENS

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

BERGA

MARIA MONTSERRAT PUIG PERARNAU

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

MARIA CARME ORIOL LLANAS

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARIA PUZO PRAT

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MANOLO GONZÁLEZ HIDALGO

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Ha mort als 55 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

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