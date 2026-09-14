Necrològiques del 15 de setembre del 2026
Regió7
MANRESA
ANTONIA SUBIRANA NICOLAU
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
DAVID SUÀREZ TORRENS
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
BERGA
MARIA MONTSERRAT PUIG PERARNAU
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
MARIA CARME ORIOL LLANAS
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA PUZO PRAT
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MANOLO GONZÁLEZ HIDALGO
Ha mort als 55 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
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