Necrològiques del 16 de setembre del 2026
Regió7
MANRESA
MARIA VICTORIA IRURETAGOYENA LOPEZ DE CASTRO
Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la Comunidad religiosa Hijas San José - Manresa.
ELDA PRAT GARRIGA
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
ÁNGELES BOLANCÉ DELGADO
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVÀS
MONTSERRAT GUTIÉRREZ CALDERÓN
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
ELISABET MOLAS CARDONA
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.
CASTELLBELL I EL VILAR
MIGUEL PABLO RAMÍREZ FRANCO
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
BAGÀ
JAUME ARAJOL TOR
Ha mort als 66 anys. La vetlla serà avui, de 4 a 8 de la tarda, a la Fundació Salarich Calderer de Bagà.
PRATS I SANSOR
DAVID BORRELL MATAS
Ha mort als 61 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al local social de Prats i Sansor.
ALÀS
ALFONSO CLEMENTE NÚÑEZ
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Sant Esteve d’Alàs.
IGUALADA
JUAN DELGADO ARJONA
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARGARITA CASALS COLOM
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.
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