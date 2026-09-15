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Necrològiques del 16 de setembre del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

MARIA VICTORIA IRURETAGOYENA LOPEZ DE CASTRO

Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la Comunidad religiosa Hijas San José - Manresa.

ELDA PRAT GARRIGA

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

ÁNGELES BOLANCÉ DELGADO

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

NAVÀS

MONTSERRAT GUTIÉRREZ CALDERÓN

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

ELISABET MOLAS CARDONA

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família.

CASTELLBELL I EL VILAR

MIGUEL PABLO RAMÍREZ FRANCO

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

BAGÀ

JAUME ARAJOL TOR

Ha mort als 66 anys. La vetlla serà avui, de 4 a 8 de la tarda, a la Fundació Salarich Calderer de Bagà.

PRATS I SANSOR

DAVID BORRELL MATAS

Ha mort als 61 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al local social de Prats i Sansor.

ALÀS

ALFONSO CLEMENTE NÚÑEZ

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església Sant Esteve d’Alàs.

IGUALADA

JUAN DELGADO ARJONA

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARGARITA CASALS COLOM

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Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.

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