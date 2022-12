Ladislao Velasco Rojo, expropietari de Funerària del Bages i soci de la Funerària del Solsonès, va morir dimarts a la nit a l'Hospital Sant Pau de Barcelona per una malaltia coronària. Nascut a Manresa el novembre de 1948 (tenia 74 anys), Velasco va ser un dels precursors de la liberalització dels serveis funeraris a l'Estat espanyol l'any 1996, i un dels responsables que la capital del Bages hagi estat de les poques ciutats amb tres funeràries diferents. El comiat se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Mèmora Manresa.

El gran de set germans, Velasco havia estudiat a l’escola industrial de Terrassa i va donar classes de matemàtiques a La Salle de la capital del Bages. El 1971, en casar-se amb Coloma Alcañiz, entra al negoci familiar de la seva esposa, la funerària Alcañiz, en actiu a Manresa des de 1905. Velasco seria un dels responsables del negoci, juntament amb el seu sogre, Ferran Alcañiz, i el seu cunyat, Ramon Dalmases.

El 1982, l’Ajuntament, que era qui tenia el control dels serveis funeraris a la ciutat, va decidir impulsar la fusió de les dues empreses que hi operaven, Alcañiz i Fontanet (que en seria la majoritària), en una sola societat, Fontal, que va tenir el monopoli del sector a Manresa durant una dècada. El 1986, però, les dures picabaralles internes entre Velasco i Jaume Fontanet van acabar amb denúncies creuades, una investigació d’hisenda (amb una consegüent multa milionària) i l’acomiadament de Velasco.

El 1996, amb la liberalització impulsada pel Partit Popular, Velasco va ser un dels impulsors a l’Estat de l’obertura del sector a l’empresa privada i va crear Funerària del Bages, de la qual va ser el propietari fins al 2015, quan, en jubilar-se, va vendre el negoci a Interfunerarias.

Velasco, que havia format part del Rotary de Manresa a començaments dels 2000, estava darrerament molt il·lusionat amb el negoci impulsat pel seu fill gran, Carles, un servei de trasllats funeraris que li havia retornat la passió per la feina, segons explicava aquest dimecres a Regió7 el mateix Carles Velasco, molt vinculat al pare també per la professió.

«Era una persona de caràcter fort, sí, però molt estimat per tothom. Avui he rebut missatges de condol de tot arreu d’Espanya, del Marroc, de França... Coneixia moltíssima gent, de moltes parts del món», apuntava aquest dimecres el seu fill. Amant dels viatges i de la intensa vida social, que considerava clau també per a la bona salut del negoci, Ladislao Velasco havia estat un referent del sector a Catalunya. «Era molt més que el meu pare, era també el meu mestre, el meu confident», assegura el fill, que manté ara la torxa de la nissaga empresarial amb la seva flamant societat ECO Serveis Funeraris.