TikTok reinventa les processons de Setmana Santa

Les processons hauran d'esperar un any més a Catalunya. Vic o Manresa són algunes de les ciutats que han decidit anul·lar les tradicionals processons de Setmana Santa per evitar massificacions i qualsevol risc de contagi. Després que el confinament obligués a cancel·lar tots els actes l'any passat, enguany la situació sanitària continua aconsellant no celebrar-les i així ho ha decidit el Procicat.

Per aquest motiu, al llarg d'aquesta setmana molts usuaris de TikTok han decidit recrear les processons a les seves pròpies llars i d'aquesta manera no haver de renunciar a la popular tradició religiosa que és tan característica d'aquestes dates.

A la plataforma s'hi ha pogut veure de tot: nens, mascotes, aspiadores intel·ligents i joguines populars han estat els encarregats de reencarnar les confraries de la Verge i Jesús Natzarè que aquest any no han pogut sortir al carrer.

Els vídeos que corren per la plataforma han rebut milers de visualitzacions i comentaris per la seva originalitat i el seu caire divertit. Ha estat una idea per celebrar de forma alternativa aquesta fita anual que aquest any ha estat de nou cancel·lada per la covid.