El futur del ‘retail’ arriba a Barcelona de la mà de Lefties amb la inauguració de la seva nova Digital Store, dissabte vinent 10 de setembre al Centre Comercial Diagonal Mar. Un concepte de comerç revolucionari que, juntament amb la seva plantilla formada per 80 persones, integra les últimes novetats tecnològiques per oferir als seus clients una experiència de compra més personalitzada i totalment digitalitzada.

L’imponent local de Barcelona –que compta amb una superfície de més de 1.900m²– tindrà l’honor de donar el tret de sortida a les pròximes obertures de la marca a nivell nacional. Una expansió de la visió de Lefties que pretén estendre el seu nou model de compra a les principals ciutats d’Espanya.

MOLT MÉS QUE UNA BOTIGALefties Digital Store de Diagonal Mar Barcelona ofereix una experiència de compra molt diferent a la dels altres establiments de moda. La seva oferta, les seves instal·lacions i els seus serveis addicionals marquen la nova tendència de les botigues del futur.

En primer lloc, Lefties és la primera cadena de moda del món a implementar el servei de pagament Easy Pay. Gràcies a aquesta tecnologia pionera, s’eliminen les esperes a les cues de caixa, cos que permet millorar notòriament l’experiència de compra. Aquest sistema utilitza la lectura envoltant RFID per escanejar a l’instant els articles que el client dipositi davant el dispositiu Easy Pay, on es podrà realitzar el pagament tant en efecte, com en targeta o a través del telèfon mòbil.

Aquesta millora del servei de compra es complementa amb l’omnicanalitat de la marca, que combina el model presencial amb l’‘online’. Per facilitar aquestes gestions, en aquesta nova botiga s’han incorporat nous punts de recollida i devolució de peces comprades a través de lefties.com totalment automatitzats.

A més, la nova Lefties de Diagonal Mar elimina les molestes esperes en emprovadors al comptar amb un sistema innovador de torns en emprovadors. Amb aquest nou sistema, els clients podran accedir directament als emprovadors, si aquests estan majorment disponibles. Però si l’aforament d’emprovadors supera el 50%, el sistema activarà els torns que permetran als clients seguir amb la seva compra a la botiga fins que quedin emprovadors lliures, i llavors el client rebrà un avís amb el número d’emprovador lliure en la seva APP o mitjançant la impressió d’un tiquet que li serà facilitat. A més, els nous emprovadors incorporen una bústia de devolució que el client podrà utilitzar per dipositar les peces que no desitgis comprar.

Aquest establiment compta a més amb el primer espai físic de personalització en el qual els clients podran veure al moment el procés de creació dels seus propis dissenys. Aquest servei ja està disponible a través de la pàgina web de lefties.com però aquesta serà la primera vegada que es porti a terme presencialment.

Així mateix, Lefties Digital Store de Diagonal Mar Barcelona posa a disposició dels seus clients molts altres beneficis addicionals per poder disfrutar d’una experiència completa en cada una de les seves visites: zones temàtiques, cafeteria, font d’aigua per a clients i mascotes, màquines recreatives, taulell independent de devolucions... Una botiga que ofereix molt més que cap altra.

Per commemorar aquesta gran inauguració, els dies 10 i 11 de setembre tindrà lloc el #leftiesweekendfestival un esdeveniment totalment gratuït on disfrutar de la millor música en viu dels millors artistes emergents del panorama. Actuacions de Twin Melody, Pol Granch, Marc Seguí i Paula Cendejas se sumaran a la convidada internacional del festival, Mariah Angeliq, directa des de Miami.

Completant l’elenc, els DJ Laura Put i Hektor Mass portaran la millor música al màxim volum amb els seus sets, Inmagic i Sergio Jurado pujaran la màgia als escenaris amb els seus espectacles i el còmic Benja Serra posarà la nota d’humor amb els seus monòlegs més divertits. Tot això, sota la direcció d’un dels presentadors més coneguts del moment, Edgar Caro, el tiktoker conegut com a @sensillocons.