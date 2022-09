L’interior d’Andalusia amaga molts racons amb encant. Pobles, parcs naturals, gastronomia i molta cultura defineixen la personalitat d’aquest indret del sud de la península Ibèrica. Un cop vista la platja és el moment de recollir la tovallola i endinsar-se al medi rural per descobrir la màgia que amaga aquest territori.

El passat i el present d’Andalusia es barregen als seus pobles, que compten amb veritables joies. Els seus espais naturals són el millor refugi on relaxar-se i desconnectar de la rutina diària.

Hem seleccionat cinc racons d’Andalusia que pots descobrir en qualsevol moment. Estàs preparant un nou viatge? Prepara’t per viure aquesta aventura que et proposem.

1. L’Alpujarra de Granada i la seva màgia

L’Alpujarra, situada a la falda de Sierra Nevada, és reconeguda per les seves cases blanques amb flors als balcons. Les seves poblacions encantadores conviden a descobrir racons amb molta màgia on desconnectar.

Les seves cases estan rodejades d’ametllers i vinyes. Per adaptar-se al desnivell estan escalonades i orientades al sud, per poder beneficiar-se del clima mediterrani. El pernil de Trévelez, el municipi més alt d’Espanya, pot ser una solució exquisida si t’entra la gana.

Cañar, Suportújar, Carataunas formen El Balcó de l'Alpujarra, i el barranc de Poqueira, d'altra banda, el componen Pampaneira, Capileira i Bubión, de visita obligada. Les aigües mineromedicinals de Lanjarón, la coneguda com la Porta de l'Alpujarra, són el pla perfecte per relaxar-te.

2. La serra de Cazorla

El Parc Natural de Cazorla, Segura i Las Villas és Reserva de la Biosfera per la seva bellesa paisatgística i biològica. La seva fauna viu lliure i en un passeig és possible trobar-se amb cabres salvatges, un cérvol o senglars. Els boscos amaguen flors com la mítica violeta de Cazorla. Es tracta d'una zona enorme i plena d'un patrimoni cultural més que desitjable.

L'embassament de Tranco és un espai de visita obligada. La seva immensitat és d’una bellesa absoluta i la tranquil·litat del seu ambient et regalarà un moment inigualable. La Iruela, Cazorla, Arroyo Frío, Hijonares o Quesada, entre molts altres, són alguns dels pobles que el viatger també pot visitar en aquest indret.

Agafeu-vos fort si us agrada el verd, l'aire pur i la tranquil·litat d'estar en un dels llocs naturals per excel·lència i més visitats de tot Espanya.

3. La bellesa de Ronda

A la província de Málaga es troba una de les ciutats amb més encant d’Andalusia: Ronda. Les serres la rodegen, el Tajo divideix el municipi en dos, i les seves llegendes plenes de bandolers i toreros et condueixen a un ambient molt especial.

Valls, gorges estretes o coves mil·lenàries com La Pineta i El Gato, on la prehistòria va deixar la seva empremta, l'antiga medina, el riu Guadelevín…

La serra de las Nieves és un parc natural que es troba a la regió muntanyenca de Ronda i per on pots descobrir, a més de profunds barrancs i esvorancs increïbles, altres pobles amb molt d'encant, com El Burgo, Tolox o Yunquera.

4. Úbeda i Baeza, una escapada rodona

Hi ha dos municipis de l’interior d’Adalusia que poden convertir l’experiència en un pla genial. Úbeda i Baeza, declarats com a Patrimoni de la Humanitat per l’UNESCO, i a 15 minuts de distància l’un de l’altre, ofereixen un munt d’opcions als seus visitants.

Úbeda té un toc senyorial molt definit i l’art es troba a tota la ciutat en els seus monuments esglésies, palaus... Alguns racons que cal visitar són: la capella del Salvador, l'església de Santa María de los Reales Alcázares o l'oratori de San Juan de la Cruz, entre molts altres.

A Baeza la història i l’art han deixat la seva empremta a la ciutat. Plena d’edificis d’estil renaixentista que conviuen amb altres estils, aquests carrers silenciosos i amb pedres daurades van servir d’inspiració per Antonio Machado.

La plaça del Pópulo, la catedral, el palau de Jabalquinto o el palau dels Majorada, són els racons que pots trobar passejant pels carrers de Baeza.

Una visita de Setmana Santa als dos municipis ofereix una experiència encara millor. O també a la tardor, quan Úbeda celebra la Fira de San Miguel i Baeza la Romería de la Yedra.

5. La serra de Grazalema

La serra de Grazalema acull la Ruta dels Pobles Blancs. Aquest racó gadità s'endinsa al Parc Natural de Grazalema, declarat Reserva de la Biosfera, on hi ha diversos punts que s’han de visitar.

Un és la localitat de Grazalema, de nom compartit amb la serra. Un altre és Zahara de la Sierra, un dels més coneguts i singulars. Podries anar a Cadis tan sols a conèixer aquest bellíssim municipi i tornaries més que content. Amb les cases excavades d'Alcalá del Valle i Setenil de las Bodegas et passaria pràcticament igual.

Arcos de la Frontera, declarat Monument historicoartístic és un dels pobles blancs més cèlebres, al qual segueixen Ubrique, El Bosque i Prado del Rey, coneguts, a més dels seus paisatges, per la seva artesania. També Benaocaz, Bornos, Espera, Villamartín i Olvera, cadascun amb les seves festes, peculiaritats i fauna: colònies de voltors lleonats, cabra salvatge, cérvol, cabirol, icnèumon o àguiles.

