¿Quins són els millors municipis de Catalunya, i per què? Aquesta és la incògnita que volen resoldre les capçaleres de Prensa Ibérica a través del premi Poble de l’Any, una distinció que s’estrena aquest any per visibilitzar, cuidar i impulsar els pobles catalans i l’entorn rural i marítim.

Per això, el grup, juntament amb les capçaleres que gestiona a Catalunya, com són 'El Periódico', 'Diari de Girona', 'Regió 7' i 'Empordà', ho tenen tot preparat per a la gala d’entrega d’aquests premis. Avui es tanca la votació popular, a través de la qual els lectors han pogut recolzar els seus pobles preferits a través de la pàgina web millorpoble.cat.

Els guanyadors dels premis Poble de l’Any es donaran a conèixer el dimarts 27 de setembre al Teatre Kursaal de Manresa, en la gala d’entrega de premis dedicada al territori català, organitzada per les capçaleres que el grup té a Catalunya, de la mà d’autoritats locals i representants de les empreses patrocinadores: Chocolates Torras, Tallers Ballús de Toyota, Endesa, Cafès Pont, Bonpreu Esclat i Ajuntament de Manresa. Els lectors també estan convidats a l’esdeveniment, que començarà a les 18.30 hores, al qual poden assistir amb inscripció prèvia. L’actor i humorista català Fel Faixedas serà el presentador de l’esdeveniment. Així mateix, assistiran a la cerimònia d’entrega autoritats i representants dels pobles finalistes.

Els premis distingeixen entre quatre categories: agricultura, cultura, desenvolupament tecnològic i digital i marítim. Els candidats a Poble Agrícola Català de l’Any són: Batea (Terra Alta), Peralada (Alt Empordà) i Artés (Bages). En la selecció de finalistes, el jurat es va centrar en els referents del món agrari català i en l’esforç per portar a terme una de les seves activitats més reconegudes, la vitivinícola, de manera ecològica, respectuosa i innovadora. Els finalistes a Poble Cultural Català de l’Any són Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà), Arbúcies (la Selva) i Sitges (Garraf). Tots tres municipis són hereus d’un gran llegat cultural que es manifesta de manera molt diferent.

D’altra banda, entre Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), Vilablareix (Gironès) i Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) s’elegirà el Poble Tecnològic Català de l’Any. Les tecnologies digitals són un catalitzador per al creixement sostenible, la transició ecològica i el benestar de la ciutadania, per la qual cosa els tres municipis finalistes són un bon exemple a tenir en compte per a la posada en marxa de noves tecnologies per part de l’administració pública.

Mentre que els candidats a Poble Marítim Català de l’Any són: Palamós (Baix Empordà), Tossa de Mar (la Selva) i l’Escala (Alt Empordà). Des dels tres enclavaments es treballa per fer valdre la importància del sector pesquer en el dia a dia i recuperar el patrimoni pesquer. També per fomentar el consum dels excel·lents productes del mar.

El procés d’elecció de guanyadors dels premis Poble de l’Any va començar el 15 de juny, amb l’obertura de les inscripcions per part dels pobles que volien participar en les diferents categories. Una vegada tancat el període de presentació de convocatòries, al qual es van presentar 37 pobles, un jurat qualificat, format pels directors d’'El Periódico', 'Diari de Girona', 'Regió 7' i 'Empordà' i representants de les empreses patrocinadores, va elegir tres pobles finalistes per categoria després de considerar-ne els mèrits.

En aquesta última fase dels guardons, el protagonisme és per als lectors dels diaris participants, ja que a través de la pàgina web www.millorpoble.cat poden recolzar els seus favorits amb fins a un vot diari.

A més a més, compten amb una descripció de mèrits per conèixer millor les iniciatives que s’han volgut destacar. A part de Catalunya, aquests premis concedits per Prensa Ibérica estan en procés de reconèixer pobles de 10 regions més de la geografia espanyola, de la mà dels diaris que el grup dirigeix en els diferents territoris.

A Catalunya, les inscripcions per assistir a la gala d’entrega de premis, el dimarts 27 de setembre a les 18.30 al Teatre Kursaal de Manresa, estan obertes per als lectors i disponibles en el següent enllaç: https://www.eventosprensaiberica.es/evento/premis-poble-de-lany-2022/.