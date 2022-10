Poc s’imaginaven els prop de 3.000 habitants del municipi ebrenc de Móra la Nova que el seu poble lideraria el desenvolupament d’aplicacions tecnològiques per al 5G, enfocades sobretot al món rural, a través del projecte CoEbreLab. El 2020 estrenaven la primera àrea 5G de Catalunya en l’àmbit rural. Disposa d’una tecnologia que encara està en fase de proves, però que ja ha cridat l’atenció d’iniciatives destacades en l’entorn tecnològic. Per tot això, i gràcies al suport dels lectors d’El Periódico, Diari de Girona, Empordà i Regió 7, aquest municipi ha rebut el premi a millor poble tecnològic de l’any.

-¿Què suposa per al poble guanyar aquest premi?

-Significa un reconeixement a municipis i comarques petits amb recursos escassos. Agraïm que es reconegui la nostra feina i que es donin a conèixer a la resta de Catalunya els nostres avenços. El premi Poble de l’Any és un altaveu important per visibilitzar aquest tipus d’iniciatives. Des de l’ajuntament estem treballant perquè els veïns i les veïnes de Móra la Nova entenguin aquesta nova iniciativa, per la qual cosa agraïm la visibilitat d’aquestes tasques. És una recompensa a l’esforç que hem fet fins ara.

-¿Per què aposten per la tecnologia des de l’ajuntament i l’administració pública?

-En general, volem aprofitar les noves tecnologies per dinamitzar la nostra població i la comarca. Ens agradaria, també, consolidar el valor humà que tenim, ja que actualment molts joves marxen del poble per estudiar i no tornen, fet que incideix en la despoblació. Al cap i a la fi, busquem que aquests projectes aportin riquesa, economia i benestar a les persones.

-¿En què consisteix el projecte de la xarxa 5G de Móra la Nova?

-El projecte CoEbreLab va començar en una nau buida del polígon industrial del Molló, propietat del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. L’ajuntament i el Consell ens vam posar en contacte amb la fundació i2CAT, dedicada a la recerca i a la innovació per al desenvolupament tecnològic de la internet del futur. Ells buscaven un municipi rural on desplegar la xarxa 5G i nosaltres teníem una partida econòmica per tirar-lo endavant. D’aquesta manera, ens van incloure en un projecte europeu per fomentar el 5G en el món rural, juntament amb la fundació Mobile World Capital.

-¿En quina fase es troba ara CoEbreLab?

-De moment, tenim la tecnologia 5G ja implantada de manera 'indoor', dins de l’edifici. Té un model autònom únic a Europa. S’hi porten a terme investigacions per testejar aplicacions, solucions i aparells a partir del 5G. De cara al futur, tenim previst millorar el conjunt del polígon i tenir cobertura 5G també a l’exterior. Es tracta d’un projecte innovador, pioner en el món rural a Espanya, i busca aportar riquesa econòmica i promoció al municipi i la comarca. Ara està en fase de proves i participen en la plataforma tres empreses: una de la comarca, dedicada al manteniment d’infraestructures d’alta tensió a través de drons; una altra d’enfocada a l’audiovisual, i la tercera, dedicada al sector de la sanitat, està provant com portar a terme visites mèdiques a partir de la tecnologia 5G. Volem que les empreses vinguin a fer els seus tests de productes per donar sortida a aquesta tecnologia.

-¿A més, han fet altres avenços tecnològics, oi?

-Amb Aigües de Catalunya i Global Plus, de València, hem tirat endavant un projecte amb l’aigua potable del municipi. Incorpora comptadors d’última tecnologia, amb capacitat d’incorporació del 5G per a més velocitat i recuperació de dades en temps real, per millorar la gestió d’aquest recurs hídric. Inclou, també, un projecte social: hem seleccionat 20 veïns i veïnes del municipi que viuen sols i tenen més de 70 anys. En cas que durant unes quantes hores no hi hagi activitat a les aixetes de la llar, trucarem per assegurar-nos que la persona es troba bé. D’altra banda, l’Escola d’Arts municipal disposa d’una impressora de 3D de ceràmica i un 'coworking', també de ceràmica, fet que ens ha permès ampliar la formació tecnològica a través de la formació professional.