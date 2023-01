Si l'exercici de 2022 ja va portar una remuntada aparatosa de la música en viu a Barcelona respecte al bienni pandèmic, el de 2023 apunta més alt encara. Només en la Anella Olímpica (Estadi, Palau Sant Jordi i Sant Jordi Club) hi ha tancats 116 concerts, un 60% més que l'any passat, amb la previsió de més d'un milió d'assistents. Mai el Estadi Olímpic havia acollit vuit actuacions en un mateix any (encara que quatre se les emporta un únic artista, el colós Coldplay). I a això cal sumar els festivals, el circuit de sales i auditoris, i mostres de cicle que, com el Grec i Pedralbes, encara no han anunciat les seves programacions. Repassem el que ens ofereixen els escenaris barcelonins en el nou any.

Omple-estadis

Coldplay ja havia recalat abans en el Estadi Olímpic, però el pòquer de nits agendades per a aquest mes de maig (24, 25, 27 i 28) trenca rècords, fent del grup britànic el major venedor d'entrades en els anals del ‘xou business’ barceloní (més de 200.000). Espectacle a major glòria del ‘Music of the spheres world tour’.

Destaca l'accés als grans recintes d'artistes que es movien en escenaris de menor aforament. En el Estadi s'acomodaran per primera vegada Harry Styles, després de confirmar amb ‘Harry’s house’ la seva emancipació de One Direction (12 de juliol), i The Weeknd, guru neo-pop (i amic de Rosalía), amb el seu gira ‘After hours til dawn’.

Al Palau Sant Jordi s'estrenaran sengles figures argentines vinculades a la música urbana, Duki (per duplicat, 3 i 4 de març) i Tini (25 de juny), així com Lewis Capaldi (10), els eurovisivos italians de Måneskin (11 d'abril) i Louis Tomlinson, un altre ex-One Direction (6 d'octubre). Repetidors són Maroon 5 (16 de juny) i el quartet colombià Morat (7 de desembre).

Les llegendes

El Boss torna després de sis anys sense girar amb una doble cita en el Estadi Olímpic (28 i 30 d'abril). Concerts amb l'E Street Band amb els quals arrencarà la gira europea, per la qual cosa es preveu que la tropa desembarqui a Barcelona dies abans (amb la possibilitat d'oferir una nit prèvia d'assaig amb públic).

Més clàssics, aquests al Palau Sant Jordi: Roger Waters amb This is not a drill’, que presenta (amb presumpta ironia) com la seva “primera gira de comiat”, a compte dels clàssics de Pink Floyd (21 de març). I Elton John, aquest sí, formalitzant el seu adeu a les taules (22 i 23 de maig), concerts que es van ajornar dues vegades per raons pandèmiques.

En la mateixa sala (14 de juny) es disposa a debutar en la capital catalana una institució del rock, The Who, amb el seu inventari de fites i una orquestra. I torna Iron Maiden (18 de juliol), amb un guió diferent al de l'any passat: ‘The future past tour’, més assentat en el seu últim disc, ‘Senjutsu’. Sense sortir del Palau Sant Jordi, retorn del ‘crooner’ Michael Bublé (1 de febrer), doblet de Robbie Williams (24 i 25 de març) i les romàntiques tonades d'Eros Ramazzotti (2 d'abril). I a la tardor, el punk-pop de Blink-182 recuperant el trio original (4 d'octubre).

En altres escenaris, llegendes del rock progressiu com són Yes (9 de maig, Razzmatazz) i Steve Hackett, ex-guitarrista de Genesis (29 de juny, Coliseum). I veterans metaleros: al Sant Jordi Club, Dream Theater (20 de gener) i Helloween (3 de febrer), i en Razzmatazz, Accept (22 de gener), WASP (1 d'abril) e Yngwie Malmsteen (13).

Els macrofestivales

Les grans cites festivaleras ja escalfen motors, començant per un Primavera Sound que brindarà, del 31 de maig al 4 de juny en el Fòrum, a reclams del calibre de Depeche Mode, Blur, Pet Shop Boys i Kendrick Lamar, a més d'una certa cantant del Baix Llobregat anomenada Rosalía.

El Sónar ha de tancar encara el cartell del seu 30è aniversari, si bé ha anunciat atraccions com Fever Ray, Oneohtrix Point Never, Bicep, Laurent Garnier i Richie Hawtin (del 15 al 17 de juny). I el Cruïlla (del 5 al 8 de juliol) confirma ara com ara a un ram d'artistes encapçalat per Sigur Rós, Placebo i Franz Ferdinand. En Santa Coloma, el Rock Fest (del 29 de juny a l'1 de juliol) no ha anunciat de moment la seva programació.

L'ala alternativa

Reclamant l'atenció entre els macroconcerts i els festivals, el circuit de sales es normalitza després del cop pandèmic i llueix una espessa oferta. Amb èmfasi en la parcel·la alternativa, cas de Razzmatazz, que aquest gener acollirà al grup francès La Femme (17) i als britànics The Kooks en el seu 15è aniversari (27). Després, reclams com a Panda Bear & Sonic Boom (9 de febrer), Interpol (23), The Stranglers (5 de març), Marc Almond (30), Deus (31), Big Thief (26 d'abril) o Eels (27).

Pixies reapareixeran amb ‘Doggerel’ al Sant Jordi Club (9 de març), local que cinc dies després acollirà a The Cat Empire. En Apol·lo, el synth-pop degà de OMD (17 de març), el emo-punk de Tòquio Hotel (12 d'abril), l'eterna inventiva indie-rock de Jo La Tinc (29) i l'enigmàtica veu de Benjamin Clementine (19 de setembre). En La Nau actuaran Owen Pallet i Hidden Cameras (20 de març). I en Paral·lel 62 (ex-Barts), Bill Callahan (19 d'abril). Andrés Calamaro recalarà en el Liceu (3 de juny).

L'escena espanyola

L'ampliació del ‘star system’ a escala autòctona es manifesta en el debut al Palau Sant Jordi dels catalans Oques Grasses (28 de gener) i Alba Farelo, és a dir, Bad Gyal (11 de febrer), i de la granadina Lola indi (13 de maig). En l'altre pol, tres veterans: la Companyia Elèctrica Dharma (50è aniversari, 22 d'abril), Joaquín Sabina (27 i 29 de setembre) i Homes G (30).

El Sant Jordi serà, un any més, seu dels ariets comercials: Pablo López (12 de maig), Alejandro Sanz (17 de juny), Vanesa Martín (7 d'octubre), Manuel Carrasco (21), El Barri (4 de novembre) i Pablo Alborán (18). En l'annex Sant Jordi Club, l'accent humorístic d'Ullet Calor (15 d'abril) i les urbanitats de Quevedo (12 de maig).

Amaia presentarà ‘Quan no sé qui soc’ en Razzmatazz (21 de gener), dins d'un Festival Mil·lenni que s'anota a Fito i Fitipaldis (Palau, 2 i 3 de febrer). En el Guitar BCN, Núria Graham (17 de febrer, Paral·lel 62), Judit Neddermann (18 de març, Coliseum) i Sílvia Pérez Cruz (24 i 25 de maig, Tívoli). I Cruïlla Primavera acollirà a Rufus T. Firefly en Apol·lo (11 de març), sala que festejarà el 50è aniversari dels Chichos (1 d'abril).