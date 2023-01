Comença el compte enrere per a la coronació formal de Carles III. Després de la mort de la reina Elisabeth II, es va confirmar que la coronació del successor serà el dissabte 6 de maig. El Palau de Buckingham ha detallat que l’esdeveniment tindrà lloc a Londres malgrat que durant el primer cap de setmana la celebració s’estendrà per tots els racons del país.

Segons ha confirmat la residència oficial del monarca, el dissabte Carles III arribarà junt amb la reina consort Camil·la a l’abadia de Westminster, on es portarà a terme la processó del rei.

Cerimònia de coronació

En aquesta cerimònia, l’arquebisbe de Canterbury portarà a cap un servei religiós en el qual Carles III rebrà la corona i tot el que aquesta comporta com a successor de la seva difunta mare. Una vegada finalitzada aquesta primera part de l’esdeveniment, la parella de monarques tornarà al palau de Buckingham, on s’elogiarà la popular processó de coronació, en la qual dedicaran el seu temps a saludar i somriure des del balcó de la seva residència a tots els ciutadans reunits als carrers.

El dia posterior a la coronació, es festejarà amb un concert al castell de Windsor, que comptarà amb la presència de grans icones de la música global i estrelles contemporànies. Perquè tothom pugui gaudir del festeig, la BBC retransmetrà l’espectacle.

Dia festiu nacional

Entre els artistes convidats hi ha el Cor de la Coronació, que inclou diferents agrupacions, com empleats del sistema sanitari o membres de la comunitat LGTBQ+, segons ha confirmat el Palau. D’altra banda, s’espera que els ciutadans del Regne Unit organitzin altres esdeveniments per celebrar la coronació als carrers, jardins i parcs.

El palau de Buckingham també ha decidit declarar dilluns 8 de maig com a dia festiu nacional, en honor al treball que els voluntaris hauran portat a terme les últimes 48 hores perquè la celebració pugui tenir lloc satisfactòriament.

La ministra de Cultura, Michelle Donelan, ha afirmat que la coronació suposa «una enorme fita en la història del Regne Unit i la Commonwealth» i ha recalcat que les celebracions previstes són «una barreja de tradició i modernitat».