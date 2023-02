La matinada d’aquest diumenge ha arribat la Superbowl, un dels esdeveniments més esperats de l’any, i no només en l’àmbit esportiu, ja que ens proporciona en el seu mig temps (o half time) tot un espectacle musical. I l’elegida per realitzar la tasca aquest any ha sigut ni més ni menys que <strong>Rihanna</strong>, considerada per la revista ‘Rolling Stone’ l’artista més influent i exitosa del nostre segle.