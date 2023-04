Si tens l’oportunitat de fer un Erasmus i de visitar el Vell Continent, has d’immortalitzar aquesta experiència. Això és el que va pensar la nord-americana Coral Amayi el 2007, així que abans d’agafar l’avió i descobrir món, va comprar una càmera fotogràfica. Va complir el propòsit i va capturar instants a 12 països. Li va treure tant partit que fins i tot va retratar el comiat de soltera i el casament d’una de les seves amigues. No obstant, no va poder revelar aquells moments. El motiu? Va perdre la càmera digital, en altres de les seves aventures, mentre feia ràfting al riu Animas a l’estat de Colorado el juliol del 2010. Va caure a l’aigua i la va donar per perduda. Fins que fa unes setmanes, un pescador va trobar l’aparell i va convertir la curiosa troballa en una història viral.

Spencer Greiner sol passejar per la vora del riu fins a trobar un bon lloc en el qual pescar. A més, té el costum de recollir les escombraries que troba. Va ser d’aquesta manera com va trobar la càmera d’Amayi a finals del mes de març. Era dos quilòmetres més avall d’on la jove la va perdre 13 anys enrere i destrossada, com no podia ser de cap altra manera. Però a l’home li va poder la curiositat i se la va emportar a casa. No només va rescatar la targeta SD, sinó que va recuperar els arxius de fotos i vídeos que hi havia dins. Estaven en perfecte estat. Llavors, Greiner va començar una nova missió: trobar el propietari de l’aparell. «Tens una camioneta marró o reconeixes algú en aquestes fotos?» Va compartir algunes de les fotos en un grup de Facebook amb veïns de la zona amb un missatge cridaner. «Et vas casar el 12 de juny del 2010 a la zona de Durango? Tens una lletja camioneta marró en el teu comiat de soltera? Reconeixes algú d’aquestes imatges?», va preguntar Greiner. Només un dia després, ja tenia una pista. Holly Estelle li va contestar assegurant que ella era la de les fotos, que era, ni més ni menys, la núvia. A partir d’allà, el cercle es va tancar ràpidament i van trobar Amayi. «Vaig plorar i vaig ballar quan em van dir que l’havien trobat», ha explicat la dona en diferents mitjans dels Estats Units, com la cadena Fox. La propietària de la càmera també comenta que la fortuïta troballa li ha servit per recuperar records i vivències del passat. «La núvia (Estelle), tres de les dames d’honor i jo vam estar en els casaments dels altres i tots vam parlar almenys una vegada a la setmana», detalla. Fins i tot ha reprès el contacte amb alguns amics d’aquella època amb qui, per diversos motius, principalment per culpa del pas del temps, havia deixat de veure’s. Una cosa bona han de tenir les xarxes socials i el poder viral que poden generar, que l’hi diguin a Amayi.