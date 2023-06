L'estiu i la temporada de descans són una oportunitat ideal per submergir-se en la bellesa natural i gaudir del temps lliure. Entre les nombroses alternatives, una opció especialment captivadora és explorar les fascinants instal·lacions dels BIOPARC, llocs únics que ofereixen als visitants l'emocionant experiència de trobar-se cara a cara amb animals salvatges extraordinaris sense barreres visuals.

El concepte BIOPARC que es pot gaudir a les seves tres ubicacions de Fuengirola, València i l'Acuari de Gijón, representa una innovadora visió de parcs d'animals, on l'entreteniment i una experiència única per explorar bells entorns naturals li donen un encant especial. Una magnífica ocasió per descobrir una experiència d'oci innovadora i reconeguda internacionalment que ens acosta a la natura salvatge de llocs exòtics i en perill.

La missió principal dels BIOPARC és divulgar i conscienciar d'una manera amena i entretinguda, a través del concepte d'‘oci amb causa’. Una part important d'aquest objectiu s'aconsegueix mitjançant les activitats gratuïtes que es realitzen al llarg del dia.

Experiències BIOPARC: València

Amb l'objectiu que un gran nombre de persones pugui gaudir d'un dia complet de natura salvatge, s'amplien les activitats gratuïtes per a totes les edats, el que implica un total de 15 sessions amb diferents temàtiques que suposen un complement ideal al recorregut. A més, la pàgina web proporciona accés previ a l'agenda, on es detallen els horaris diaris, la qual cosa permet planificar la visita d'acord amb el moment i les preferències.

Durant l'estiu, nombroses famílies provinents de llocs molt diferents no perden l'oportunitat de descobrir un dels millors parcs d'animals del món i aprofiten les seves vacances per recórrer alguns dels paisatges més bells i amenaçats d'Àfrica. Les activitats especials permeten conèixer les peculiaritats de més de 150 espècies animals diferents, des de les més emblemàtiques com el goril·la, el rinoceront, el lleopard o l'elefant, entre aquests últims, la petita Makena que acaba de complir 7 mesos; fins a les més desconegudes, com l'oricterop, la fosa, el dik dik o la rata mulladora. També s'entén el complex dia a dia d'un BIOPARC, que treballa incansablement per garantir el màxim benestar de més de 6.000 animals.

A partir de les 10 del matí, quan el BIOPARC obre les seves portes, comencen diverses activitats sempre acompanyades pel personal educatiu i tècnic. Aquest equip d'especialistes interactua amb el públic, proporcionant informació, compartint anècdotes i curiositats i, per descomptat, responent qualsevol dubte que pugui sorgir.

La primera proposta és 'Bons dies girafes', on es pot presenciar un dels moments més fascinants: la sortida dels animals més alts de BIOPARC. Per aconseguir-ho, s'utilitza un pont llevadís. Durant gran part del matí, l'anfiteatre es converteix en un petit museu itinerant anomenat 'Misteris del Món Animal', on es poden admirar interessants mostres biològiques.

Igualment genera gran expectació els trobades amb el personal de cura animal, que es duen a terme en diferents moments del dia. I per aprofundir en els hàbitats africans s'ofereixen les visites guiades 'Explora'. Tot això per explicar les característiques d'espècies com ara suricatas, ximpanzés o cocodrils.

Una exhibició educativa molt reconeguda, anomenada 'El Cicle de la Vida', resulta indispensable, ja que mostra el comportament natural d'aus i mamífers en la seva cerca d'aliment, caça i defensa.

Les sessions de cinema conviden a relaxar-se amb documentals sobre BIOPARC. I per a acabar el dia, 'Bones nits hipopòtams', on es poden admirar aquests gegants dels grans aiguamolls africans.

El restaurant principal "Samburu", amb magnífiques vistes a la sabana africana, és un complement ideal a la visita. Obert tots els dies de l'any, ofereix una varietat d'opcions. Més informació.

Experiències BIOPARC: Fuengirola

Durant els mesos de juliol i agost, els visitants tindran l'oportunitat de gaudir de diverses activitats emocionants al BIOPARC Fuengirola. Una d'elles són les 'Trobades amb cuidadors', on els equips d'Educació, Zoologia i Herpetologia s'acostaran a la seva tasca diària per garantir el benestar dels animals. Podran aprendre sobre la seva alimentació, hàbits i cultures, així com descobrir altres aspectes interessants com plomatges, ous i enriquiments. Aquestes trobades aborden diferents temàtiques que ofereixen una perspectiva única del món animal.

A més, tornarà l'apassionant experiència de gaudir de les danses africanes amb el grup senegalès 'Sicobana'. Els visitants podran deixar-se portar pel ritme i la cultura africana amb les actuacions diàries de percussionistes, ballarins i coreògrafs.

A l''Exhibició d'Ocells i Mamífers', els visitants podran observar el fascinant comportament de diverses espècies animals en l'entorn del 'Clar de Selva'. I també presenciar moments com la caça, la recerca d'aliments i els refugis de les preses, sempre des del respecte i l'amor per la natura.

Gaudeix de les nits d'estiu observant el fascinant comportament d'animals com el tigre de Sumatra, el tapir malai i l'hipopòtam pigmeu, mentre sopes en una terrassa d'estil colonial britànic, creant una experiència màgica.

L'equip d'Exhibició i Educació presentarà la importància de la conservació i protecció dels ecosistemes en l'activitat de 'Vida Salvatge'. Es tractaran les amenaces que enfronten molts dels animals que habiten al BIOPARC i es destacarà la funció crucial dels parcs d'animals en l'actualitat. Els visitants podran contemplar el comportament d'espècies singulars com els porcs espins sud-africans i els iacos, així com entrenaments veterinaris amb aus exòtiques i mamífers. La missió principal d'aquesta activitat és conscienciar els visitants sobre l'impacte de les accions humanes en el món natural i com poden contribuir a la seva preservació.

Aquest estiu, els visitants també tindran l'oportunitat de conèixer les cries de drac de Komodo, tot i que es trobin en recintes interiors sota els cures de l'equip d'Herpetologia. A més d'admirar-les de prop, aquells interessats podran conèixer el procés d'eclosió i aprendre sobre les característiques més impressionants d'aquests grans varans.

Experiències BIOPARC: Aquari de Gijón

BIOPARC Aquari de Gijón és una atracció turística destacada a la ciutat asturiana, sent especialment popular entre les famílies, una autèntica delícia per als amants de la natura mentre s'aprèn sobre la riquesa i la importància dels ecosistemes marins.

Una de les experiències més especials que es pot viure és la visita a l'Aquari Ocult, la qual té lloc tres vegades per setmana en les primeres hores del dia, prèvia reserva. Durant aquesta visita guiada, acompanyats pel personal de l'equip d'educació de l'aquari, els visitants tenen l'oportunitat d'explorar àrees tècniques normalment tancades al públic, com la cuina, el laboratori i la quarantena. A més, hi ha una opció VIP, que es pot reservar de manera privada i personalitzada segons els interessos del visitant.

Una altra activitat emocionant és presenciar l'alimentació de l'aquari principal, que té lloc els dilluns i divendres a les 13:00h. Durant aquest moment, els bussejadors ingressen a l'aquari per alimentar els taurons, les ralles i altres animals que hi habiten. És una vivència impressionant i educativa que permet aprendre més sobre el comportament d'aquests animals.