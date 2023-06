Netflix prepara l’estrena de la segona temporada d’‘El juego del calamar’, la sèrie sud-coreana que va batre registres d’audiències amb la seva estrena el 2022. De moment, la data d’estrena continua sent una incògnita, tot i que la plataforma de ‘streaming’ nord-americana ja ha avançat les primeres novetats dins del repartiment: Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon i Yang Dong-Geun s’incorporaran a la llista d’actors i Lee Jung-Jae, Lee Byung-Hun, Wi Ha-Jun i Gong Yoo seguiran presents en aquesta nova entrega.

La mateixa productora ha anunciat aquest avanç a través d’un vídeo publicat a les xarxes socials en el qual es poden veure algunes de les escenes que ens ofereix la continuació dels jocs de supervivència que van aconseguir reunir 111 milions d’espectadors en els seus primers 28 dies d’emissió.

¡Que empiece el juego! Lee Jung-jae, Lee Byung-Hun, Wi Ha-jun, y Gong Yoo volverán en la segunda temporada de 'El juego del calamar'. Y aquí los cuatros nuevos actores que se suman al elenco: #TUDUM pic.twitter.com/e7E7kCZ2AC — Netflix España (@NetflixES) 17 de junio de 2023

Nou ‘reality’

A l’estrena de la segona temporada d’‘El juego del calamar’ se suma el ‘reality’ basat en les proves de la sèrie que veurà la llum el mes de novembre vinent. Així doncs, el «joc més famós del món» prendrà vida a ‘Squid Game: The Challenge’, nom amb què ha sigut batejada aquesta nova producció. Per ara, Netflix ja ha compartit un tràiler en el qual es pot veure com ha sigut la preparació dels platós on es desenvoluparà aquesta competició.