La Costa Brava és l'indret ideal on gaudir d’unes vacances en família. Cales i platges d'aigua turquesa, passejos pels camins de ronda vorejant el mar, i pobles amb molt d’encant plens de cases de pescadors i carrers pintorescos. Però no només això, també ofereix als seus visitants un munt de plans per a totes les edats.

I a l’estiu no hi ha millor pla que cercar activitats refrescants. En aquest sentit, hi ha una opció per refugiar-se de la calor intensa: els parcs aquàtics. Un pla diferent que garanteix la diversió tant a petits com a grans. Situat a la Badia de Roses, Aquabrava és la millor opció!

Un parc aquàtic a la Costa Brava

El parc aquàtic Aquabrava, obert des del 8 de juny fins a l’11 de setembre, ofereix una àmplia gamma d'atraccions adequades per a tota la família. Un espai amb tobogans que prometen emocions fortes, inacabables descensos, piscines relaxants i rius d'aigües braves. Enguany, compta una atracció que emocionarà tota la família: l’AquaxJump, una oportunitat per experimentar adrenalina i diversió.

El parc aquàtic també ofereix un ampli ventall de serveis per satisfer les expectatives dels visitants de totes les edats. Té una botiga de records per emportar-se un detall d'aquesta experiència única, un servei de consigna, gandules per relaxar-se, informació turística, terrasses amb vistes panoràmiques i connexió Wi-Fi gratuïta per mantenir-se connectat. A més, l'aparcament gratuït facilita l'accés al parc per a tothom.

Amb la seva combinació d'atraccions emocionants, identificació biomètrica i serveis de qualitat, Aquabrava es presenta com una sortida familiar inoblidable aquest estiu. No és només un paradís tropical, sinó un lloc on es pot experimentar emocions fortes i crear records duradors.

Emocions fortes a Aquaxjump

Aquells que busquin emocions fortes no quedaran decebuts a Aquabrava. La zona Aquaxjump és un autèntic paradís per als amants de l'adrenalina. Amb diferents tobogans i salts on els visitants poden experimentar la màxima emoció. Els tobogans de salts estan classificats segons el seu grau de dificultat, des del groc fins al vermell, el més atrevit.

A més, el mur de salts "Jungle jumps" ofereix tres alçades diferents, incloent-hi un salt de 5 metres que deixa a tothom amb la boca oberta. També hi ha dos tobogans amb caiguda ràpida per utilitzar amb flotador i un tobogan tancat amb baixada en espiral. És una zona molt atrevida on descarregar adrenalina i posar a prova les habilitats de cadascú.

Una característica destacada d'Aquabrava és la seva identificació biomètrica, una de les seves pioneres novetats. Aquesta innovadora tecnologia permet als visitants accedir a l'atracció de manera segura i ràpida. Mitjançant un sistema d'autoregistre, les persones poden registrar-se amb les seves dades biomètriques per garantir una experiència sense complicacions. Cal tenir en compte que aquesta zona està dissenyada per a adults i joves a partir de 16 anys, ja que requereix una bona forma física i habilitats de nedar. Aquells que no s'atreveixin a provar-ho també podran gaudir de l'espectacle veient els altres saltar i divertir-se.

Atraccions aquàtiques per a tota la família

El Black Hole, el Camell, el Kamikace i l'Octospeed són les altres atraccions que garanteixen diversió i entreteniment. També hi ha espais pels més petits amb les zones infantils Tropic Island i Pirate Island, ambientada amb pirates. Un espai on els infants gaudiran de les atraccions d’adults en la seva escala.

La piscina d'onades, amb les seves set modalitats, transporta els banyistes a l'oceà sense haver de sortir d'Aquabrava. Amb aigües turquesa, palmeres i un entorn tropical, és el lloc perfecte per gaudir de la sensació de l'onatge marí. I no podem oblidar-nos de la Cobra, una atracció atrevida que talla la respiració i fa vibrar a tots els qui s'hi aventuren.

La piscina Oasis d’Aquabrava

Aquabrava no es limita només a les emocions fortes. Una de les atraccions destacades d'aquesta temporada és la nova Piscina Oasis.

Amb una ubicació privilegiada al mig del Riu Tranquil, aquesta impressionant piscina ofereix als banyistes una experiència única. Amb el seu color nacrat que recorda un resort caribeny, transporta els visitants a un ambient tropical paradisíac.

Hi ha una integració amb el bar a través de les pintures locals de Diana Taubin. En les dues zones, Aquabrava es preocupa per garantir l'accessibilitat de tots els seus visitants. Per això, s'han habilitat cadires especials per a persones amb mobilitat reduïda, que els permeten gaudir plenament de l'experiència de banyar-se en aquesta meravellosa piscina. A més, compten amb una cadira amfíbia que facilita l'accés a l'aigua de manera segura i còmoda.

Gastronomia a Aquabrava

Aquabrava també disposa d’una zona gastronòmica amb dos restaurants: “El Patio” i “Aquaburguer”. El restaurant El Patio ofereix una gran varietat de plats típics de la regió en un espai fresc i ambientat amb vegetació. Aquaburguer ofereix menjar ràpid i de qualitat sota una bonica pèrgola.

Durant tot el dia, els bars ofereixen tot tipus de menjar i begudes, a més, hi ha un ampli ventall de cocktails tropicals que es poden assaborir des de la piscina. El Bar Oasis, enmig del Riu Tranquil i rodejat de vegetació, gespa i palmeres, és el lloc ideal on prendre el sol i relaxar-se en un ambient paradisíac.

El Bar Belvedere, que es troba just a sobre el Burguer, té dues terrasses; una d’elles amb vistes als tobogans i la zona infantil de Pirate Island, i l'altre, amb unes vistes magnífiques de la Badia de Roses. El Bar Aloha, està situat al costat de la piscina d’onades amb un ambient molt tropical.

Aquabrava compta amb totes les atraccions i serveis per gaudir d’una sortida familiar refrescant durant els mesos d’estiu. No ho dubteu, Aquabrava us espera per oferir-vos un dia ple d'emocions i diversió sense precedents.