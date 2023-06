Els sistemes d’intel·ligència artificial segueixen l’ordre del dia i ChatGPT, el xatbot que actua com un sistema programat per mantenir converses amb els usuaris, continua desencadenant polèmiques i trobant una resposta a qualsevol pregunta que se li vulgui formular.

Fa pocs dies, ChatGPT responia sense embuts quin era el poble més lleig d’Espanya i la ciutat més antiestètica de Catalunya. Aquesta vegada, el model d’Open AI s’anima a donar la seva opinió sobre quins són els monuments més bonics d’Espanya. L’eina mostra un rànquing a 10 ciutats d’Espanya i convida l’usuari a descobrir els llocs del país que al seu parer són més atractius.

Espanya compta amb 49 béns que han arribat a ser nomenats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, si aquest estiu no et decideixes per quin escollir, ChatGPT s’atreveix a seleccionar-ne deu en concret per facilitar-te la decisió. Tot i que és modest, i no s’atorga la veritat absoluta: «És important tenir en compte que aquesta selecció és subjectiva i hi ha molts altres monuments magnífics al país», comença escrivint en el xat.

1.L’Alhambra (Granada)

La fortalesa construïda a Granada per allotjar al principi l’emir del regne nassarita i que després va passar a ser residència dels Reis Catòlics, és el primer monument que ChatGPT inclou en el seu rànquing. «Un majestuós palau i fortalesa morisca amb bonics jardins i vistes panoràmiques de la ciutat de Granada», assenyala el xatbot.

2.La Sagrada Família (Barcelona)

En el segon lloc es troba la basílica de la Sagrada Família, encara en construcció, de l’arquitecte Antoni Gaudí, l’eina destaca que «és una obra mestra del modernisme català que té un estil únic i unes impressionants façanes».

3.La Catedral de Santiago de Compostel·la

Una de les destinacions imprescindibles dels pelegrins, és també per al model d’Open IA un dels paratges més bonics del país, que defineix com «una catedral que és un magnífic exemple de l’arquitectura romànica».

4.La Mesquita-Catedral de Còrdova

ChatGPT torna a situar-se a Andalusia per esmentar la Mesquita-Catedral de Còrdova, que la detalla com «un impressionant edifici que combina elements islàmics i cristians, famós pel seu bonic pati dels tarongers i la seva exquisida sala d’oració.»

5.La Ciutat de les Arts i les Ciències (València)

A la meitat de la seva llista se situa la Ciutat de les Arts i les Ciències, «un complex arquitectònic modern i futurista que allotja un aquari, un planetari i un museu de ciències», descriu en el xat.

6.El Palau Reial (Madrid)

La màquina viatja fins a Madrid, considerant el Palau Reial un dels llocs imprescindibles del país: «La residència oficial de la família reial espanyola, coneguda per la seva arquitectura imponent i els seus bonics jardins», afegeix.

7.La Giralda (Sevilla)

El tercer monument que el xatbot escull d’Andalusia és la Giralda de Sevilla. «El campanar de la catedral de Sevilla, que originalment va ser el minaret d’una mesquita. És un símbol emblemàtic de la ciutat», destaca.

8.L’Aqüeducte de Segòvia

Un dels símbols més importants per a la ciutat de Segòvia que ChatGPT no volia deixar d’esmentar en la seva qualificació és l’Aqüeducte de Segòvia, al qual suma la data de la seva construcció: «Una magnífica estructura romana data del segle II dC».

9.El Teatre Romà de Mèrida

El xatbot no s’oblida del Teatre Romà de Mèrida, «extremadament ben conservat que data del segle I aC. És un dels millors exemples d’arquitectura romana a Espanya», esmenta la màquina.

10.La Ciutat Vella de Toledo

Finalment cita la Ciutat Vella de Toledo. «Una ciutat medieval amb una rica història i una arquitectura impressionant, incloent-hi la catedral, l’església de Santo Tomé i l’Alcàsser», expressa el sistema.